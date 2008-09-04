Фракція НУ-НС оголосила бойкот - поки на два дні

Фракція НУ-НС сьогодні і завтра не заходитиме до сесійної зали Верховної Ради і не братиме участі у засіданнях.

Про це кореспонденту УНІАН повідомила народний депутат від НУ-НС Ксенія ЛЯПІНА.

За її словами, таке рішення сьогодні фракція прийняла на своєму засіданні.

Вона зазначила: «Ми чекаємо ті відведені 10 днів, які ми дали БЮТ для того, щоб вони визначилися: повернутися до коаліційної угоди чи ні, бо це рішення в їхніх руках».

За словами К.ЛЯПІНОЇ, БЮТ не вдасться перекласти відповідальність за розвал коаліції на НУ-НС.

Як сказала К.ЛЯПІНА, водночас у фракції НУ-НС є частина народних депутатів, які сьогодні зареєструвалися у сесійній залі. За її словами, йдеться, зокрема, про депутатську групу «Народна самооборона», яка «має окрему позицію».

«Позиція "Самооборони", її лідера (Юрій ЛУЦЕНКО – УНІАН) абсолютно зрозуміла, він зраджував уже не одну політичну силу і, думаю, ще не одну політичну силу зрадить. У нього така професійна робота – зраджувати політичні сили», - сказала К.ЛЯПІНА.