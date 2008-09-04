Тимошенко-прем'єр повинна стати господарем для Януковича-президента?

Частина представників Партії Регіонів стверджує, що Тимошенко і Янукович (з його боку переговори вели Андрій Клюєв і Володимир Сівкович) досягли домовленості на стратегічну перспективу (на президентські вибори) і найближчу (на період до президентських виборів). "Стратегія така — Янукович — президент, Тимошенко — прем`єр. Президентські вибори відбудуться в строк — в кінці 2009 року. Юлія Володимирівна бере участь в першому турі виборів, але в другому знімає свою кандидатуру. Після чого в нім змагаються Ющенко і Янукович. Перемагає, звичайно ж, останній. Чому Тимошенко відмовляється від виборів? Просто змінять Конституцію, для чого зараз буде створена тимчасова конституційна комісія. У результаті прем`єр стане повновладним господарем у виконавчій владі, за президентом залишиться зовнішня політика і командування армією", — розповіло «Сегодня» джерело в керівництві ПР.

Що стосується найближчої перспективи, то, за його словами, протягом вересня буде створена тимчасова стабілізаційна коаліція БЮТ і ПР. "Просто буде оголошено, що для того, щоб зняти загрозу нових перевиборів, яких народ не хоче, і внести стабільність в політичне життя України, БЮТ і ПР йдуть на вимушену коаліцію. Після створення коаліції, регіонали одержують 50% +1 місце в уряді Тимошенко, а Андрій Клюєв стає першим віце-прем`єром. Під час цього коаліційного процесу Арсеній Яценюк буде знятий з посади спікера, Олександр Лавринович стане виконувати обов`язки голови ВР. А після утворення коаліції Віктор Янукович стає спікером. Такий план".

Правда, в БЮТ виданню заявили, що добре подумають, перш ніж входити в коаліцію з "регіоналами": "Розумієте, ми не хочемо, щоб з нами відбулося те, що відбулося з Морозом. Ми не хочемо, щоб західноукраїнський електорат звинуватив нас в зраді".