ЦВК назвала переможця на довиборах у Раду по округу №23 у Волинській області
15:26, 19 липня 2016Політика
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У Волинській області за результатами опрацювання 100% протоколів про результати голосування на проміжних виборах народного депутата у 23-му окрузі перемогла кандидат від політичної партії "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" Ірина Констанкевич.
Довибори в Раду / УНІАН
Як повідомляється на сайті ЦВК, за Констанкевич проголосували 57,42% виборців, які взяли участь у голосуванні, або 44 тис. 123 осіб.
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На другому місці - кандидат від ВО "Батьківщина" Людмила Кирда, яку підтримали 12,94% виборців (9 тис. 943 осіб).
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