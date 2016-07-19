ЦВК назвала переможця на довиборах у Раду по округу №23 у Волинській області

У Волинській області за результатами опрацювання 100% протоколів про результати голосування на проміжних виборах народного депутата у 23-му окрузі перемогла кандидат від політичної партії "Українське об'єднання патріотів – УКРОП" Ірина Констанкевич.

Як повідомляється на сайті ЦВК, за Констанкевич проголосували 57,42% виборців, які взяли участь у голосуванні, або 44 тис. 123 осіб. Читайте такожПроміжні вибори до ВР не повністю відповідали демократичним виборчим стандартам - ОПОРА На другому місці - кандидат від ВО "Батьківщина" Людмила Кирда, яку підтримали 12,94% виборців (9 тис. 943 осіб).

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