Міністри-нашоукраїнці по ситуації вирішать, чи варто ходити до Тимошенко

Подальша участь міністрів, призначених до складу уряду за квотою фракції «Наша Україна – Народна Самооборона», в засіданнях Кабінету міністрів залежатиме від подальшого розвитку подій в країні.

Про це заявив міністр юстиції Микола ОНІЩУК в інтерв`ю, опублікованому сьогодні в газеті «Коммерсантъ-Украина», коментуючи відмову міністрів-нашоукраїнців від участі в засіданні уряду 3 вересня.

«Внаслідок того, що значуще політичне рішення фракції про вихід з коаліції було ухвалене напередодні пізно ввечері (2 вересня – УНІАН), міністри мають провести консультації з політичним керівництвом, щоб визначити формат свого подальшого перебування у складі уряду. Тому, що стосується характеристики засідання 3 вересня, було заявлено, що міністри не братимуть участі саме в цьому засіданні Кабінету міністрів. Питання подальшої участі членів уряду, призначених за квотою НУ-НС, залежатиме від загальнополітичного розвитку подій в країні. При цьому ми розуміємо, що уряд відповідальний за щоденне управління країною, тому наголошую – всі міністри перебувають при виконанні своїх обов`язків», - сказав М.ОНІЩУК.

Як повідомляв УНІАН, 3 вересня в засіданні уряду, перша частина якого була присвячена вшановуванню переможців і призерів Олімпійських ігор у Пекіні, брав участь єдиний міністр від фракції “Наша Україна – Народна самооборона” – міністр внутрішніх справ Юрій ЛУЦЕНКО.

Пізніше міністри-нашоукраїнці з`явилися на засіданні уряду, щоб повідомити про недоцільність своєї участі в засіданні. З відповідною заявою виступив віце-прем`єр-міністр Іван ВАСЮНИК.

«У зв`язку з необхідністю проведення політичних консультацій про майбутнє демократичної коаліції міністри від фракції «Наша Україна – Народна Самооборона» вважають неможливою свою участь. Разом з тим міністри виконуватимуть свої обов`язки згідно з відповідним законодавством. Ми вважаємо, що можливість повернутися до ефективної співпраці ще не втрачено. Базою для продовження спільної діяльності є відмова від політики подвійних стандартів, пріоритет національних інтересів і безумовне виконання положень коаліційної угоди», - заявив І.ВАСЮНИК.

Після цього віце-прем`єр подякував присутнім за увагу і заявив, що міністри-нашоукраїнці вимушені залишити засідання уряду.