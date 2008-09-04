Ющенку пропонують розміняти Балогу

Народні депутати від «Народної самооборони» вчора під час зустрічі Президента з фракцією “Наша Україна – Народна самооборона” запропонували главі держави відправити у відставку голову Секретаріату Віктора БАЛОГУ для збереження політичної стабільності.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні в Києві в інтерв’ю журналістам заявив міністр внутрішніх справ України, лідер «Народної самооборони» Юрій ЛУЦЕНКО.

«Наші депутати вчора були присутні на зустрічі фракції НУ-НС. Вони говорили про те, що необхідно сісти за стіл переговорів, особисто лідерам демократів пану Президенту ЮЩЕНКУ і пані прем’єру ТИМОШЕНКО. При цьому, очевидно, для ефективності розмови за таким столом треба було б зняти подразники, які заважають ефективній діяльності коаліції. В першу чергу була озвучена пропозиція пану Президенту відправити у відставку главу Секретаріату Президента В.БАЛОГУ, команда якого абсолютно очевидно з першого дня створення коаліції, заважала її створенню, а потім заважала її діяльності», - сказав Ю.ЛУЦЕНКО.

При цьому він додав: «Президент почув нашу позицію, але, звичайно, це його право, приймати ті чи інші рішення».