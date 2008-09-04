Тимошенко половину бюджетних грошей віддасть місцевій владі

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО сподівається, що найближчими тижнями буде прийнято зміни до Бюджетного кодексу.

Як передає кореспондент УНІАН, про це вона заявила сьогодні на нараді з мерами міст і представниками облдержадміністрацій, присвяченій питанню формування бюджету на 2009 рік.

«Я сподіваюся, що, можливо, навіть найближчими тижнями зміни до бюджету і Бюджетного кодексу буде внесено, тому що парламент зараз працює, працює практично іноді 400 голосами. Це означає, що законодавчий процес повністю розблоковано», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр зазначила, що в 2009 році сукупне фінансування місцевих бюджетів порівняно з поточним роком збільшиться на 43 млрд. 251 млн. грн., включаючи підвищення розміру мінімальної зарплати практично до прожиткового мінімуму.

«Це те, про що ми з вами говорили, воно стане реальністю в 2009 році», - додала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що розподіл ресурсів загального бюджету між державним і місцевими бюджетами буде в співвідношенні 50 на 50.

Кажучи про зміну Бюджетного кодексу, прем`єр зазначила, що планується повна передача шести видів доходів з центрального до місцевих бюджетів, зокрема, за ліцензії і сертифікати, державну реєстрацію, збір за спеціальне використання водних ресурсів загальнодержавного значення.

Також вона повідомила, що на місцях залишатимуться 10% податку на прибуток і вони йтимуть до бюджету розвитку замість інвестиційних субвенцій.

Прем`єр повідомила, що 100-процентна плата за землю теж залишатиметься в регіонах і увійде до доходів другої корзини – витрати на розвиток.

Крім того, Ю.ТИМОШЕНКО сказала, що планується ввести податок на нерухомість, прийнявши закон про податок на нерухомість, до якого центральна влада “не матиме ніякого відношення». «Ми тільки відкриємо право для місцевих бюджетів, але встановлювати, кому податок платити, в якому обсягу, будуть місцеві ради… Центральна влада в це абсолютно втручатися не буде», - сказала вона.

Ю.ТИМОШЕНКО зазначила, що за рахунок змін бюджетного кодексу місцеві бюджети додатково одержать 7,8 млрд. грн.

Вона також повідомила, що з державного бюджету планується виділяти кошти для утримання позашкільної освіти. «Це значить, що дитячі сади і абсолютно всі позанавчальні державні установи освіти ми утримуватимемо повною мірою і даватимемо на це достатній обсяг коштів – з держбюджету на ці цілі буде додатково виділено 1,5 млрд. грн.», - сказала прем`єр.

Також вона повідомила, що на державне фінансування будуть взяті центри соціальної і професійної реабілітації інвалідів.

За її словами, з держбюджету на місцеві бюджети планується перевести фінансування для компенсації і пільгового забезпечення продуктами харчування людей, постраждалих в результаті Чорнобильської катастрофи. З місцевих бюджетів також фінансуватиметься професійно-технічна освіта.

Ю.ТИМОШЕНКО також повідомила, що за рахунок децентралізації витрат у 2009 році здійснюватиметься закупівля лікарських засобів, заходи щодо трансплантації органів, розвиток донорства, лікування цукрового діабету та інші напрями охорони здоров`я, які фінансуються сьогодні з держбюджету.

За рахунок місцевих бюджетів, за словами Ю.ТИМОШЕНКО, фінансуватимуться всі програми Міністерства ЖКГ, які стосуються реформування господарства, ліквідації наслідків підтоплень. На фінансування з місцевих бюджетів буде також переведена програма з реформування комунального господарства в сільській місцевості.

«Загалом, повністю розпоряджатися додатково місцеві бюджети будуть сумою 3 млрд. 226 млн. грн. – це одна частина. Інша частина, яка передається в розпорядження місцевим органам влади, це субвенції і дотації з держбюджету», - сказала вона. Ці субвенції і дотації будуть використані на створення рекреаційних зон, меморіальних музейних комплексів, заповідників, на придбання шкільних автобусів, на комп`ютеризацію шкіл, на устаткування для сільських медичних установ.

За словами Ю.ТИМОШЕНКО, «загалом, ми розподілятимемо в 2009 році на центральному рівні (за субвенціями і дотаціями – УНІАН) суму 5 млрд. 455 млн. грн.».

Також вона зазначила, що 100% збору за забруднення навколишнього середовища зберігатиметься в регіонах.