Стецьків бачить, що мости вже практично спалені

Народний депутат України Тарас СТЕЦЬКІВ (фракція “Наша Україна – Народна самооборона”) сумнівається у можливості відновлення демократичної коаліції і називає два варіанти можливого розвитку подій.

Про це він заявив у інтерв’ю УНІАН .

«Мости вже практично спалені», - сказав Т.СТЕЦЬКІВ.

За його словами, після вчорашніх взаємних звинувачень з боку Президента України Віктора ЮЩЕНКА та прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО «важко собі уявити, про що можна домовлятися».

На думку Т.СТЕЦЬКІВА, подальший розвиток подій можливий за двома варіантами, ймовірність яких – «50 на 50». Перший – це формальне створення коаліції БЮТ з Партією регіонів: «Тоді вони ділять владу на двох», – зазначив депутат. А другим варіантом він вважає проведення дострокових виборів.

При цьому представник НУ-НС назвав обидва варіанти «поганими для України».

«Але кулуарна політична змова, на яку пішов БЮТ, призвела саме до такого результату», - підкреслив Т.СТЕЦЬКІВ.

У той же час він наголосив, що «діяльність Секретаріату Президента і самого Президента в значній мірі спровокували БЮТ на такий крок».

«Зрадив БЮТ, і він іде на неприродну коаліцію з Партією регіонів, де будуть зовсім не українські інтереси, а поділ ресурсів і поділ влади між Ю.ТИМОШЕНКО і В.ЯНУКОВИЧЕМ», – сказав депутат.

Т.СТЕЦЬКІВ також не виключив, що прохідний бар’єр у разі проведення дострокових виборів до ВР буде піднятий до 7%. Водночас він спрогнозував, що за результатами виборів «до парламенту пройдуть чотири-п’ять політичних сил», а не дві, як цього хотілося б двом найбільшим на сьогодні політичним силам.