У Тимошенко пропонують провести заодно і президентські вибори

У разі проведення дострокових парламентських виборів, одночасно з ними, у грудні, мають бути проведені і дострокові президентські вибори.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив журналістам лідер фракції БЮТ Іван КИРИЛЕНКО, наголосивши, що це його особиста точка зору, а не позиція фракції БЮТ.

«Тричі переобирати достроково парламент – це вже на сміх людям», – сказав депутат, додавши, що у разі проведення дострокових виборів «арбітром має стати народ».

Водночас І.КИРИЛЕНКО зазначив, що на сьогодні «ще не пізно» повернутися «на висхідні позиції» і відновити діяльність демократичної коаліції.

Він висловив сподівання, що за 10 днів, протягом яких продовжується існування коаліції, її учасникам необхідно знайти порозуміння і повернутися до спільної праці.

На думку І.КИРИЛЕНКА, для цього «треба зняти всі обвинувачення і вибачитись перед лідером коаліції», а також «необхідно зняти блокаду з уряду», оскільки 48 актів Кабінету міністрів зупинені Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ.