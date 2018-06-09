Звернення прем’єр-міністра України Юлії Тимошенко до народу

Дорогі співвітчизники! Вчора партія „Наша Україна” в односторонньому порядку вийшла з демократичної коаліції, а сьогодні зі спеціальним зверненням до народу виступив Президент України В. Ющенко, який оголосив, що половина його фракції на чолі з ним все ж домоглася свого і зруйнувала демократичну коаліцію. Причиною цього були названі дві обставини Президентом, перша - моя неправильна позиція по конфлікту в Грузії і друга - створення коаліції з Партією регіонів та комуністами.

Моя позиція по конфлікту в Грузії чітка, зрозуміла і однозначна, вона повністю співпадає з позицією ЄС з визнанням цілісності і суверенітету території Грузії. Моя позиція мирна і не допускає втягування України в будь-які військові авантюри, вона і надалі буде залишатися саме такою.

Що ж стосується моєї коаліції і коаліції нашої політичної сили з Партією регіонів і комуністами, то я думаю, що всі люди добре пам’ятають, що не я підписувала меморандум про дружбу з Партією регіонів, не я підписувала з В. Януковичем, комуністами і Морозом Універсал національної єдності, не я вносила В. Януковича на посаду Прем’єр-міністра та створювала широку коаліцію, власне кажучи, не я призначала на посаду Секретаря РНБО одного з лідерів Партії регіонів Раїсу Богатирьову, створюючи на РНБО практично другий Уряд України.

Тому якщо вже говорити про зраду, треба мати добру пам’ять, щоб пригадати новітню історію України, або бодай Президенту свою власну біографію. Під яким би кутом і з якої точки зору ми не дивилися на сьогоднішні події одне, зрозуміло без пояснень - на жаль, Президент України В. Ющенко вдруге за один президентський термін зруйнував і знищив демократичну коаліцію, а це надія України на європейський вибір і на інші добрі надії, які мали люди. Вперше в 2005 р., коли я намагалась боротись із тотальною корупцією в його оточенні і вдруге це відбувається прямо зараз, прямо сьогодні, коли всі президентські сили Секретаріату Президента кинуто на вбивство демократичної коаліції в Україні.

Я думаю, що ви також слідкували за тим, що демократичну коаліцію і демократичний уряд Президент почав нищити буквально з першого дня їх створення. Такого тиску, такої навали і агресії відносно уряду, себе особисто, всієї команди, я не відчувала навіть в період найзапеклішої опозиційної діяльності.

Я мовчала весь цей час, і знаю, що ви давали високу оцінку моєму мовчанню. І навіть відпрацювали для себе спеціальний принцип – роби все, що можеш доброго для країни, і не звертай уваги ні на які інтриги.

Я тримала цю вистраждану коаліцію, боролася за неї з останніх своїх сил, утримувала її від розпаду угодами, гарантіями, вмовляннями, всім, чим могла. Але все марно. Президент Ющенко убивав її свідомо, завзято і послідовно.

Але навіть, не зважаючи на все це, уряд нормально працював, працює, і я переконана, буде працювати далі, об’єднуючи навколо себе всі сили політикуму, об’єднуючи всіх здравих політиків.

Я хочу просто повідомити вам, що ми за останні 8 місяців тримаємо один з найвищих показників економічного зростання серед інших країн. Я хочу повідомити вам, що ми зібрали вдвічі більший врожай зернових, ніж в минулому році, і побили всі рекорди по врожаю зернових навіть під часи Радянського Союзу, і повернули собі славу житниці світу.

За рахунок боротьби з корупцією та тіньовими схемами уряд додатково отримав до бюджету більше 32 млрд. грн., а це значна частина бюджету України для того, щоб віддати ці гроші людям.

Ми побудували в Україні першу транзитну магістраль Харків – Дніпропетровськ за європейськими стандартами, і почали відбудовувати в Україні добрий імідж транзитної держави.

Крім того, ми зупинили і уже останні два місяці довели до нуля ту інфляцію, яку нам залишили в спадщину на рекордному рівні – 17% річних минулого року.

Я можу пишатися як керівник уряду тим, що ми в цьому році на 4 млн. тонн збільшимо видобуток вугілля в Україні, в той час, коли в минулому році він на 5 млн. став нижчим. І ми хочемо зробити все, щоб повернути той рівень видобутку вугілля, який був на початку 90-х років, а це дійсно серйозні рекорди.

В два рази піднято стипендію студентам, збільшено заробітні плати і пенсії. Шести мільйонам людей всупереч колосальній протидії Президента повернено перший транш заощаджень – 1 тис. грн. Це зроблено демократичним урядом і значно більше, ніж я перерахувала, незважаючи на те, що кожна наша ініціатива, кожен наш проект проходив такий шалений супротив з боку Глави держави і його оточення, що доводилося кожного дня буквально пробивати бетонні стіни і долати бар’єри.

Але знаєте, що саме неприємне в цій історії – що чорна справа руйнації демократичної коаліції прикривалася показним патріотизмом, словесною духовністю і показною мораллю. Істина – реальна причина того, що Президент країни Віктор Ющенко проголосив мені особисто та всій демократичній команді війну на знищення – це, на жаль, боротьба за перемогу на наступних президентських виборах 2010 р. Заради перемоги на них, на жаль, вони готові йти до краю, хоча вже й шансів практично немає, вони були загублені під час цієї абсолютно безглуздої боротьби. Але президентські вибори так затьмарили цим людям очі і голову, що вони навіть не чули моїх запевнень в тому, що я готова поступитися і ще раз підтримати єдиного кандидата від демократичної коаліції на виборах Президента, якщо можна буде добитися нормальної гармонійної роботи і якщо не будуть заважати уряду працювати. Хіба це великі вимоги? Хіба це не нормальна співпраця?

Сьогодні Президент сказав, що в країні встановлено диктатуру Прем’єр-міністра. Вікторе Андрійовичу, немає у нас ніякої диктатури, на жаль, в демократичній коаліції на чолі з Вами, крім диктатури глупості, безвідповідальності і безладу, які я дуже хотіла припинити вчора тими голосуваннями, які відбулися у Верховній Раді. Я хотіла, по-перше, чітко розмежувати повноваження між урядом і Президентом так, як це передбачено в Конституції, а не робити так, що в країні три уряди, шість Прем’єрів і всі керують, а ніхто не відповідає за це.

По-друге, я хотіла вчора своїм голосуванням в парламенті нашої фракції відокремити Ваше оточення від впливів на Службу безпеки, яка сьогодні, на жаль, перетворилася в репресивний орган проти політиків, яких ви вважаєте своїми конкурентами. І Служба безпеки, на жаль, не виконує своїх головних функцій – не захищає національні інтереси України і не робить все для того, щоб Україна була сильною.

Дорогі співвітчизники, я розумію, що моя розповідь не дуже весела, але все одно я точно знаю, що все буде абсолютно добре в нашій країні. Україна - сильна держава мудрих, прекрасних людей і в нас неодмінно буде успіх, незважаючи на всі політичні шторми і буревії. Я звертаюсь до своїх колег з «Народної самооборони» та Народного руху України, я звертаюсь до Юрія Луценка, до Бориса Тарасюка, до Анатолія Гриценка і до всіх інших депутатів «Нашої України - Народної самооборони», які категорично не підтримали своїми голосами розвал демократичної коаліції. Я щиро дякую вам за політичну мужність, гідність і честь, за те, що ви залишилися вірними ідеалам демократії та справедливості, не піддалися провокаціям Президентського Секретаріату і найближчого оточення і не підписали заяву про вихід з демократичної коаліції.

А тим, хто підписав руйнацію демократичної коаліції, потрібно було робити такі демарші в той час, коли Секретаріат Президента і Президент особисто руйнували демократичну коаліцію, а не робити демарш по руйнації останнього, що залишилось у вас і у вашого Президента.

Я звертаюсь до колег і соратників з «Нашої України», не час руйнувати останні демократичні барикади, тому що демократична коаліція може і повинна існувати. У вас є цілих 10 днів для того, щоб без ультиматумів, без вимог, без провокацій спокійно повернутися в демократичну коаліцію. Ніякі голосування в парламенті, ніякі рішення, на які ви посилаєтесь, особливо вони абсолютно не відповідають дійсності, не можуть бути причиною для виходу із коаліції. Якщо 8 місяців я і наша команда терпіли все і не дозволили собі зруйнувати демократичну коаліцію, то і вам потрібно цінувати її так само, як цінуємо і будуємо її ми.

Я щиро сподіваюсь на мудрість і виваженість наших колег по демократичній коаліції. Я вірю, що роботу демократичної коаліції буде відновлено.

Дорогі співвітчизники, я дякую вам за те, що ви вислухали мене. Знайте, що ситуація в Україні абсолютно нормальна, уряд працює незалежно від того, що частина уряду, якій Президент дав вказівки покинути роботу уряду, в уряду кворум є і уряд так само сильний, як і був до цих абсолютно непрогнозованих подій. Нас не зупинять жодні авантюри і провокації, ми спокійні і впевнені, в нас цілком достатньо сил та можливостей для того, щоб виконати всі наші зобов’язання, які ми давали всім вам під час виборів.

Я буквально з завтрашнього дня розпочну консультації з усіма політичними силами в парламенті для того, щоб створити систему консолідації, для того, щоб нарешті припинити розбрат, для того, щоб сьогодні в парламенті і уряді створити осередок стабільності.

І я щаслива від того, що сьогодні парламент голосує, як годинник. Вчора прийняті всі без виключення закони для підняття вугільної галузі. Сьогодні ми прийняли всі рішення і зміни до бюджету, які дали можливість підняти заробітну плату всім бюджетникам, освітянам, медичним працівникам, працівникам культури. Це перехід на Єдину тарифну сітку. І кожен день парламент і уряд буде приймати ті рішення, які ви очікуєте.

Крім того, я думаю, що всі ми зачекалися того, щоб нарешті був наведений порядок в системі правосуддя, в системі органів місцевого самоврядування, щоб був наведений лад з розподілом повноважень в країні, і щоб Президент не був Прем’єром по своїм функціям, а Прем’єр не був практично на задвірках будь-яких виконавчих функцій, щоб ніколи більше не було такого, щоб хтось не пускав губернаторів, голів облдержадміністрацій на невідкладні наради до Прем’єр-міністра. Для цього, щоб посилити права і свободи людей, щоб посилити принцип верховенства права, зруйнувати монополію силових структур і зробити політикум консолідованим і надійним, нам обов’язково потрібні конституційні зміни.

І найближчий час я вийду з ґрунтовними, абсолютно продуманими і необхідними для України конституційними змінами. І я вірю в те, що і нові зміни до Конституції консолідують парламент, всі здорові сили.

Я думаю, що політикум вже замучив країну достроковими виборами. Потрібно працювати, а не кожний раз кидати країну в кризи. І я хочу, щоб ви всі знали, що ви можете на мене покластися, що всі принципи і ідеали, які були чітко оголошені під час нашої революції, і які незалежно від кольору прапорів партій сприймаються всією країною, вони будуть продовжені і доведені до логічного завершення. Я з вами, як завжди. І я думаю, що у нас з вами все вийде попри всі проблеми і всі негаразди. Будьте в цьому впевнені.