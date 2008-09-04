Верховна Рада подолала два вето Президента

Верховна Рада України подолала вето Президента на Закон України “Про Дисциплінарний статут Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України”.

Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето проголосували 358 народних депутатів з 384 зареєстрованих в сесійній залі.

Президент наголосив, що закон, який був ухвалений, не може бути підписаний з ряду обставин.

Зокрема, всупереч Конституції України Закон містить неоднозначні положення щодо застосування дисциплінарних стягнень, не визначає обсяг повноважень осіб начальницького складу, які накладають стягнення і застосовують заохочення, не надає чітких визначень термінів, що застосовуються в Законі. Президент вважає, що це може призвести до різного їх тлумачення і неоднакового застосування, погіршить правове регулювання питань притягнення до дисциплінарної відповідальності, що, в свою чергу, може спричинити непередбачувані наслідки, зокрема порушення конституційних прав і свобод громадян. Крім того, наголосив Президент, зазначені недоліки Закону можуть поставити під загрозу діяльність Державної служби спеціального зв’язку та захисту інформації України як у мирний час, так і в особливий період.

У зв’язку з чим глава держави пропонував відхилити цей закон. Таку пропозицію Президента підтримали лише 2 народні депутати з 383 зареєстрованих в сесійній залі.

Також сьогодні на пленарному засіданні Верховна Рада України подолала вето Президента України на Закон України "Про організацію і порядок діяльності Верховної Ради України".

Як передає кореспондент УНІАН, за подолання вето та ухвалення Закону повторно в цілому проголосували 365 народних депутатів з 385 зареєстрованих у сесійній залі.

Відповідний закон був ухвалений ВР 8 квітня 2008 року. В своїх зауваженнях глава держави зазначив, що за Конституцією України органи державної влади та органи місцевого самоврядування, їх посадові особи зобов`язані діяти лише на підставі, в межах повноважень та у спосіб, що передбачені Конституцією та законами України; організація і порядок діяльності Верховної Ради України, статус народних депутатів України визначаються виключно законами України.

Президент зауважив, що Основним Законом держави також передбачено, що порядок роботи Верховної Ради України встановлюється Конституцією України та Регламентом Верховної Ради України; Голова Верховної Ради України здійснює повноваження, передбачені Конституцією України, у порядку, встановленому Регламентом Верховної Ради України; прийняття Регламенту Верховної Ради України належить до повноважень Верховної Ради України.

Президент зауважив, що Конституційний Суд України, аналізуючи положення частини п`ятої статті 83, пункту 15 частини першої статті 85 Конституції України в їх системному зв`язку із положеннями частини другої статті 6, частини другої статті 19, пункту 21 частини першої статті 92 Конституції України, дійшов висновку, що Регламент, який унормовує організацію і діяльність Верховної Ради України, має прийматися виключно як закон і за встановленою статтями 84, 93, 94 Конституції України процедурою його розгляду, ухвалення і набрання чинності.

Таким чином, із наведеного вбачається, що закон, який визначає організацію та порядок діяльності Верховної Ради України, має передбачати закріплення на законодавчому рівні процедурних питань її функціонування, зокрема порядку підготовки і проведення сесій Верховної Ради України, її засідань, формування органів Верховної Ради України, законодавчої процедури, процедури розгляду інших питань, віднесених до повноважень парламенту, прийняття ним рішень тощо, тобто врегульовувати суспільні відносини, що виникають у зв`язку з організацією та порядком діяльності Верховної Ради України.

Натомість, наголошує Президент, закон, що надійшов на підпис Президентові України, складається із двох статей, за якими організація і порядок діяльності Верховної Ради України встановлюються Конституцією України, законами України про статус народних депутатів України, про комітети Верховної Ради України, про тимчасові спеціальні і тимчасові слідчі комісії Верховної Ради України, іншими законами України та Регламентом Верховної Ради України, названий Закон набирає чинності з дня його опублікування .

Отже, замість належного закріплення на законодавчому рівні Регламентом Верховної Ради України питань діяльності парламенту Верховна Рада України прийняла Закон, що містить лише бланкетну норму, яка відсилає до інших джерел права і не створює належної правової бази для роботи парламенту, як того вимагає Конституція України.

Крім того, положення Закону, що надійшов на підпис, допускають можливість прийняття Регламенту Верховної Ради України підзаконним актом, що не відповідає пункту 21 частини першої статті 92 Конституції України та Рішенню Конституційного Суду України від 1 квітня 2008 року .

У зв’язку з чим Президент запропонував відхилити прийнятий Верховною Радо закон. Однак таку пропозицію глави держави підтримали лише 8 народних депутатів з 383 зареєстрованих в сесійному залі.