Симоненко вчитався в закон, за який голосував, і зрозумів - "популізм голий"

Лідер Комуністичної партії України Петро СИМОНЕНКО заявляє про процес руйнації демократичного інституту представницької влади.

Як передає кореспондент УНІАН, про це лідер комуністів повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську.

Відповідаючи на запитання журналістів про можливу нову парламентську коаліцію він сказав: «Ми не будемо там, де присутні націоналістичні інтереси”. І наголосив: “Ми не будемо в таких коаліціях. Я глибоко переконаний, з такими політичними силами ми не можемо бути в коаліції». Проте він визнав, що «співпадають інколи наші позиції: коли це торкається вирішення того чи іншого питання». Для прикладу він навів прийняття законопроекту щодо підтримки шахтарів. «Ми уважно подивилися і в нас є дуже серйозні зауваження до цього законопроекту”, – зауважив лідер КПУ і додав: “Але ми бачимо популізм голий, який відпрацьовується, на жаль не дасть можливості пояснити і шахтарям й іншим громадянам, що пропонують ті, хто на цьому популізмі обдурює людей”.

Він також вважає, що «сьогодні розпочинається процес руйнації демократичного інституту представницької влади”. “Це процес узурпації влади практично, це процес, який спрямований на повну залежність України від зовнішніх чинників, це процес, який призведе до дуже серйозного соціального загострення у нас в суспільстві”, - сказав П.СИМОНЕНКО і додав: “Ми категорично проти цього”.

Нагадаємо, що 2 вересня фракція комуністів у Верховній Раді на чолі зі своїм лідером Петром Симоненком одностайно підтримала закон “Про підвищення престижності шахтарської праці” в першому, другому читаннях та в цілому. Результати поіменного голосування зафіксовано на офіційному сайті ВР.