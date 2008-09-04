Симоненко вже приміряє булаву

Лідер КПУ Петро СИМОНЕНКО готовий взяти участь у президентській кампанії.

Як передає кореспондент УНІАН, про це П.СИМОНЕНКО повідомив сьогодні на прес-конференції в Івано-Франківську. Відповідаючи на запитання журналістів він зазначив: «Чи буду я приймати участь, чи ні - партія визначить. Я готовий приймати участь. Я без перебільшення кажу, і сам вважаю, що досвіду достатньо і політичного, і життєвого, і керування. Я ж до 1991 року як другий секретар обкому партії керував Донецькою областю».

При цьому лідер комуністів наголосив, що “велике значення має сьогодні об’єднання інтересів всіх виборців для того, щоб справді прийшла людина компетентна і відповідальна до управління держави, і щоб влада сьогодні справді стояла на наших українських інтересах».

Він припустив, «якщо не буде можливості знайти справді компромісну фігуру, щоб не витрачати зайві кошти», то “я пропоную взагалі ліквідувати цю посаду, в крайньому випадку - обирати президента в парламенті”.