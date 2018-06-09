Домовленості між Тимошенко та Януковичем: у чому вони полягають?

Учорашні та сьогоднішні події безперечно розставили все на свої місця, причому зрозуміло, що жодних експромтів з боку Юлії Тимошенко та Віктора Януковича не спостерігається. Схоже, усе йде за розписаним і погодженим ними планом. Не виключаю, що гарантом виконання цих планів та взаємних зобов’язань між Тимошенко та Януковичем є Медвєдєв–Путін.

До речі, розуміння, що все відбувається за заздалегідь розписаним і прорахованим сценарієм, є і в спікера парламенту Арсенія Яценюка. Про це свідчить те, що навіть він заговорив про зраду, підкуп і візантійщину з самого ранку вівторка – ще до початку відомих спільних голосувань БЮТ і ПР. Яценюк, судячи з усього зрозумів, що якраз йому місця в цих домовленостях немає.

Що ж це за план? Маю деякі підстави вважати, що йдеться ось про що.

По-перше, Юлія Тимошенко та Віктор Янукович хочуть повністю виключити з будь-якої гри Президента Віктора Ющенка – аж до усунення його від влади шляхом імпічменту – у разі його спроб протидіяти їхнім планам та виконанню зобов’язань, взятими перед Москвою. Саме вирішенню цього питання був присвячений весь вівторковий законодавчій пакет спільного голосування БЮТ і ПР. Це, зокрема, стосується законів та змін до законів України про Кабінет Міністрів, про Конституційний суд, про тимчасові слідчі комісії, про СБУ тощо. Цього ж домагаються і кремлівські вожді. Бо гарантією їхньої підтримки має стати виконання зобов’язань Юлії Тимошенко та Віктора Януковича як щодо недопущення вступу України в НАТО, так і переорієнтації всієї зовнішньої політики з Заходу на Північ. Ющенко, безперечно, цим планам заважатиме.

По-друге, має відбутися формування нової тимчасової коаліції БЮТ та ПР, де прем’єр-міністром буде Юлія Тимошенко, а Янукович займе крісло Голови Верховної Ради.

По-третє, ця тимчасова коаліція діятиме до ухвалення змін до Конституції України. Здається, що саме про ці зміни говорила Юлія Тимошенко під час свого звернення до народу . Вони передбачатимуть повну чи майже повну ліквідацію посади Президента України. Тобто навіть якщо вона залишиться, то Президент матиме суто декоративні функції. Водночас зміни до Конституції будуть виписані таким чином, аби сформувати фактично двопартійну парламентську систему. Переможець виборчих перегонів отримує посаду прем’єр-міністра, а лідер найбільшої опозиційної партії – крісло Голови Верховної Ради, з ширшими повноваженнями. Таким чином буде створений такий собі дуімверат.

Така парламентська модель забезпечить як Юлії Тимошенко, так і Віктору Януковичу, гарантію на багато років уперед їх стабільного державного статусу й власного добробуту, а також їхнього найближчого оточення. У межах цих змін до Конституції скоріш за все передбачатимуться норми щодо проголошення так званого “нейтрального статусу” України, що насправді гарантуватиме довгострокову залежність від Росії.

Борис Кушнірук