Тимошенко говоритиме з Чейні тет-а-тет

У п’ятницю, 5 вересня, прем’єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО зустрінеться з віце-президентом США Річардом ЧЕЙНІ.

Як повідомили УНІАН в управлінні у зв`язках зі ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів, об 11.00 відбудеться зустріч Ю.ТИМОШЕНКО з Р.ЧЕЙНІ у форматі “тет-а-тет”.

Об 11.25 відбудеться зустріч української та американської делегацій на чолі з прем’єр-міністром України та з віце-президентом США у розширеному складі.

Як повідомляв УНІАН, Р.ЧЕЙНІ сьогодні, 4 вересня, прибув до України з робочим візитом.

Програмою візиту заплановані зустрічі Р.ЧЕЙНІ з Президентом України Віктором ЮЩЕНКОМ і прем’єр-міністром Ю.ТИМОШЕНКО.

Р.ЧЕЙНІ прибув до Києва разом із дружиною Лінн ЧЕЙНІ.