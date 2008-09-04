Колесников вимагає виключити з ПР "клоуна і музейного злодія" Табачника

Заступник голови Партії регіонів Борис Колесников наполягає на виключенні з партії народного депутата Дмитра Табачника. Про це політик заявив в інтерв`ю "Оглядачеві", коментуючи рішення Політради щодо Раїси Богатирьової.

"Якщо бути послідовним, то, починати треба не з Богатирьової! Давайте піднімемо питання про виключення цього дешевого клоуна, Дмитра Табачника!", - сказав Колесников.

Аргументуючи свою позицію, депутат нагадав про сєвєродонецький з`їзд і заяву на ньому Табачника про те, що бізнесмени південного сходу прагнуть домовлятися з Ющенком, оскільки гроші люблять тишу.

"Хто це говорить?! Казнокрад, який не створив у своєму житті ніякого бізнесу? Як він взагалі може судити? Що він взагалі робити уміє, крім того, як книжки і картини з, і так небагатих, українських музеїв цупити? - заявив Колесников. - Ми обов`язково наполягатимемо на жорстких заходах щодо Табачника! Це думка моя, Ріната Ахметова і всіх бізнесменів південного сходу – членів ПР".