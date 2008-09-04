Верховна Рада позбавила Ющенка права на генпрокурора

Верховна Рада України оновила процедуру призначення та звільнення генерального прокурора України.

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення в цілому Закону «Про внесення змін до Закону України «Про прокуратуру» (щодо порядку звільнення генерального прокурора України), внесеного народними депутатами Олександром ЛАВРИНОВИЧЕМ (Партія регіонів) та Андрієм ПОРТНОВИМ (БЮТ), проголосували 373 народних депутатів з 386 зареєстрованих у сесійній залі.

Автори закону вказують, що 8 грудня 2004 року Верховна Рада ухвалила Закон «Про внесення змін до Конституції України», яким передбачено, що генеральний прокурор призначається на посаду та звільняється з посади за згодою Верховної Ради Президентом України.

Проте, чинний Закон «Про прокуратуру», прийнятий ще до внесення змін до Конституції України, передбачає інший порядок звільнення генерального прокурора - одноособово Президентом України.

З огляду на вищевказане ВР привела Закон «Про прокуратуру» у відповідність до Конституції України і встановила, що Президент призначає та звільняє генпрокурора за згодою парламенту.