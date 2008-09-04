США: Україна і Грузія виконали всі вимоги

США виходять з того, що Україна і Грузія "виконали вимоги, необхідні для приєднання до процесу ПДЧ" в НАТО, і продовжують розраховувати на те, що рішення про приєднання цих країн до Плану дій щодо членства в Альянсі буде ухвалено в грудні його міністрами закордонних справ. Прес-секретар президента США Дана ПЕРІНО підтвердила це сьогодні на регулярному брифінгу.

Як повідомляє ІТАР-ТАРС, один з авторитетних американських журналістів поцікавився, чи мають намір США "запрошувати" в НАТО Грузію, якщо там залишатимуться російські війська, і Україну - за наявності в Севастополі бази Чорноморського флоту РФ. Він нагадав, що, наприклад, європейським союзникам США ці перешкоди видаються вельми вагомими.

Д.ПЕРІНО у відповідь сказала, що США почали підтримувати натовські устремління Грузії та України "задовго до недавніх бойових дій". З тих пір, за її словами, ця підтримка "аніскільки не змінилася". "Думаю, прагнення приєднати ці країни, нові демократії, що хочуть жити в умовах свободи... навіть посилилося в світлі подій останнього місяця", - додала вона.

"На саміті НАТО в квітні було вирішено, що, хоча там дане питання не було остаточно улагоджене, в грудні відбудеться зустріч міністрів закордонних справ, щоб довести справу до кінця", - сказала Д.ПЕРІНО.

Як повідомляв УНІАН, 2-4 квітня 2008 року в Бухаресті відбувся 59-й Саміт НАТО, на якому Рада НАТО ухвалила рішення відкласти до грудня приєднання України і Грузії до Плану дій щодо членства в НАТО. Серед країн, які відмовилися підтримати приєднання цих держав до ПДЧ, були Німеччина і Франція.

Після російсько-грузинського конфлікту Федеральний канцлер Німеччини Ангела МЕРКЕЛЬ 26 серпня заявила, що наполягає на наданні Грузії і Україні Плану дій щодо членства в НАТО.

Наступний саміт НАТО відбудеться в грудні цього року.