Навчання "Сі Бриз – 2016": десантний корабель ВМС США увійшов у Чорне море (фото)

Десантний корабель військово-морських сил США Whidbey Island увійшов в акваторію Чорного моря.

Корабель проходив через Босфорську протоку / twitter.com/YorukIsik Про це повідомляє "Думська". Корабель буде брати активну участь в навчаннях "Сі Бриз-2016". Він висадить десант морських піхотинців на ділянку узбережжя в районі гирла Дунаю. Читайте також Росія проводить масштабні навчання ракетних військ Читайте також18 липня в Україні стартували

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