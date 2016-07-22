Навчання "Сі Бриз – 2016": десантний корабель ВМС США увійшов у Чорне море (фото)
05:28, 22 липня 2016Політика
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Десантний корабель військово-морських сил США Whidbey Island увійшов в акваторію Чорного моря.
Корабель проходив через Босфорську протоку / twitter.com/YorukIsik
Про це повідомляє "Думська".
Корабель буде брати активну участь в навчаннях "Сі Бриз-2016". Він висадить десант морських піхотинців на ділянку узбережжя в районі гирла Дунаю.
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