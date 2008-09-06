Тимошенко відповіла на ультиматум Ющенка: вона виконує його обіцянки

Прем’єр-міністр Юлія Тимошенко закликає Президента України Віктор Ющенка повернутися до коаліції демократичних сил.

Про це, як повідомляє, Управління у зв`язках із ЗМІ секретаріату Кабінету міністрів України, йдеться у “відповіді прем`єр-міністра України Юлії ТИМОШЕНКО на ультиматум Президента України Віктора ЮЩЕНКА”.

“Шановний, пане Президенте України! Я прочитала текст вашого ультиматуму на мою адресу стосовно умов нашого повернення в коаліцію демократичних сил, - зазначає прем’єр. - На це хочу відразу сказати, що наша політична сила не виходила зі складу коаліції демократичних сил і ніколи не вийде”.

“Незважаючи на ті складні умови, які ви створили для коаліції і на всі ваші зусилля з її розвалу, вона досі існує. Тому говорити про наше повернення, меншою мірою, дивно і незрозуміло. Відтак, здається, я маю безумовне моральне право просити вас повернутися до коаліції демократичних сил без жодних ультиматумів та шантажу”, - підкреслює Ю.ТИМОШЕНКО.

Відповідаючи по суті вимог президента, вона наголосила, що, по-перше, оцінка БЮТ стосовно подій у Грузії "була чіткою і зрозумілою з першого його дня". За її словами, ця позиція “повністю координується з позицією Європейського Союзу і базується на безумовному визнанні територіальної цілісності Грузії, її незалежності та суверенітету. А також – на повній підтримці плану врегулювання конфлікту, проголошеному Президентом Франції Ніколя САРКОЗІ”. При цьому прем’єр робить такий висновок: “нам нічого не треба міняти у нашій позиції” і зауважує: “Якщо у вас є якась інша оцінка цих трагічних подій, було б цікаво її почути”.

Як наголошує лідер БЮТ, “по-друге, мені незрозумілі Ваші закиди стосовно начебто неконституційності законів, ухвалених Верховною Радою України 2 вересня 2008 року. Мушу Вас проінформувати, що всі ці закони цілком конституційні. Більше того, ухвалення саме цих законів міститься у ваших передвиборчих обіцянках як кандидата в Президента України у 2004 році”.

“Якщо ж, на вашу думку, деякі положення цих законів не відповідають Основному Закону України, то ви, як Президент України, маєте повне право звернутися до Конституційного Суду і оскаржити ті положення, які ви вважаєте неконституційними, у встановленому законом порядку, а не виходити з коаліції демократичних сил, руйнуючи майбутнє України”, - підкреслює прем’єр-міністр. І при цьому додає: “Коли б я думала не про державні інтереси, а лише про наступну президентську кампанію, як це робите ви, я теж могла б висунути вам сотню ультиматумів”.

Серед них Ю.ТИМОШЕНКО запропонувала: “Наприклад, вибачитися переді мною та урядом коаліції демократичних сил за абсурдні звинувачення у державній зраді і різноманітні Ваші фантазії стосовно „кремлівських сценаріїв”; повернути до коаліції демократичних сил депутатів-біженців – РИБАКОВА та БУТА, які виведені зі складу коаліції за прямою вказівкою керівника вашого секретаріату і за погодженням з вами”. Також Ю.Тимошенко запропонувала зняти “блокаду в Верховній Раді України на всі реформаторські законодавчі ініціативи уряду”; “скасувати укази, якими були заблоковані всі постанови та ініціативи Кабінету міністрів щодо наповнення Державного бюджету, проведення чесної приватизації, антиінфляційних та антикорупційних заходів...”

“І це - лише на перший погляд, вже не кажучи про повну історію наших стосунків за останні вісім місяців”, - підкреслює Ю.ТИМОШЕНКО і зауважує: “Однак, Вікторе Андрійовичу, я вам не ставлю жодних ультиматумів, позаяк знаю, що природу деяких людей змінити неможливо”.

“Я, все ж, закликаю вас повернутися до коаліції демократичних сил, якщо Україна значить для вас більше, ніж президентські вибори”, - “з повагою і надією на співпрацю” звертається Ю.ТИМОШЕНКО до В.ЮЩЕНКА.