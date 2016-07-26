Представники Європейської мовної спілки проінспектували готовність Дніпра до проведення "Євробачення – 2017"

16:56, 26 липня 2016
Політика
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Представники Європейської мовної спілки, правовласника пісенного конкурсу «Євробачення», на проведення якого претендує Дніпро, прибули до міста вранці 26 липня. 

Делегація оцінювала готовність Дніпра приймати Євробачення

Делегація, яку очолює Йон Ола Санд, разом з членами українського оргкомітету конкурсу оцінювала стан інфраструктури міста на Дніпрі, необхідної для того, щоб прийняти головну пісенну подію Європи. Місто-господар «Євробачення» визначать після проведення інспекції в усіх містах-фіналістах.

Міський голова Дніпра Борис Філатов показав делегації місцевий аеропорт, що здатний приймати 800 пасажирів щогодини. Керівництво летовища обіцяє, що за підтримки міста його впорядкують остаточно. З аеропорту делегація рушила на Фестивальний причал, де планують обладнати одну з локацій містечка «Євробачення». Розповідаючи про розміщення гостей конкурсу, Борис Філатов зазначив, що на період його проведення в акваторії Дніпра планують розташувати 2 кораблі на 600 місць: це якісно реконструйовані судна. Розмістити гостей зможуть і неподалік виїзду з міста, що полегшить їм доступ до конкурсних локацій. А швидкий переїзд до готелів забезпечить центральний міст.

Представники Європейської мовної спілки та оргкомітету відвідали мерію Дніпра, де познайомилися з командою міського голови, готовою працювати цілодобово. Делегація оглянула спортивний комплекс «Метеор», де планують облаштувати «ДніпроЄвроАрену». Локації навколо комплексу готові до розташування там прес-центру та необхідних майданчиків пісенного конкурсу, підкреслив міський голова. До «Метеора» представники Європейської мовної спілки вирушили на оновленому тролейбусі – це перший приклад нового електротранспорту, який міська влада планує випустити на вулиці Дніпра.

На вході до СК «Метеор» вже встановили вказівний знак, який інформує про розташування фан- та фуд-зон, а також інших локацій «Євробачення». Всередині комплексу тривають ремонтні роботи. Делегації пояснили, що приміщення дуже функціональне: тут є зручні під'їзди для великогабаритних автомобілів, у залах може зручно розміститися прес-центр. Зал «Метеору» – єдиний майданчик України, де свого часу виступали такі гранди рок-музики як Deep Purple, Uriah Heep і Scorpions.

Підводячи підсумки ревізії міста-претендента, Борис Філатов наголосив: докладе усіх зусиль, щоб переконати колег віддати право проведення конкурсу саме Дніпру, адже це – ідея для його подальшого розвитку. «Коли ми проводжали наших колег після оглядин, прозвучала, на мій погляд, ключова фраза про те, що до нашого міста їхали з ознайомчим візитом, та в підсумку в усіх склалося враження, що в Києва з’явився серйозний конкурент», - заявив мер.

За словами Бориса Філатова, позитивним аргументом для представників Європейської мовної спілки та Кабінету Міністрів України стала наявність у Дніпра вільних коштів, які місто може інвестувати в розвиток інфраструктури. За попередніми підрахунками, комплексне оновлення майбутньої «ДніпроЄвроАрени» може коштувати до 500 млн грн. Загалом на підготовку до «Євробачення» місто готове витратити до 800 млн грн.

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