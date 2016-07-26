Представники Європейської мовної спілки проінспектували готовність Дніпра до проведення "Євробачення – 2017"

Делегація, яку очолює Йон Ола Санд, разом з членами українського оргкомітету конкурсу оцінювала стан інфраструктури міста на Дніпрі, необхідної для того, щоб прийняти головну пісенну подію Європи. Місто-господар «Євробачення» визначать після проведення інспекції в усіх містах-фіналістах.

Міський голова Дніпра Борис Філатов показав делегації місцевий аеропорт, що здатний приймати 800 пасажирів щогодини. Керівництво летовища обіцяє, що за підтримки міста його впорядкують остаточно. З аеропорту делегація рушила на Фестивальний причал, де планують обладнати одну з локацій містечка «Євробачення». Розповідаючи про розміщення гостей конкурсу, Борис Філатов зазначив, що на період його проведення в акваторії Дніпра планують розташувати 2 кораблі на 600 місць: це якісно реконструйовані судна. Розмістити гостей зможуть і неподалік виїзду з міста, що полегшить їм доступ до конкурсних локацій. А швидкий переїзд до готелів забезпечить центральний міст.

Представники Європейської мовної спілки та оргкомітету відвідали мерію Дніпра, де познайомилися з командою міського голови, готовою працювати цілодобово. Делегація оглянула спортивний комплекс «Метеор», де планують облаштувати «ДніпроЄвроАрену». Локації навколо комплексу готові до розташування там прес-центру та необхідних майданчиків пісенного конкурсу, підкреслив міський голова. До «Метеора» представники Європейської мовної спілки вирушили на оновленому тролейбусі – це перший приклад нового електротранспорту, який міська влада планує випустити на вулиці Дніпра.

На вході до СК «Метеор» вже встановили вказівний знак, який інформує про розташування фан- та фуд-зон, а також інших локацій «Євробачення». Всередині комплексу тривають ремонтні роботи. Делегації пояснили, що приміщення дуже функціональне: тут є зручні під'їзди для великогабаритних автомобілів, у залах може зручно розміститися прес-центр. Зал «Метеору» – єдиний майданчик України, де свого часу виступали такі гранди рок-музики як Deep Purple, Uriah Heep і Scorpions.

Підводячи підсумки ревізії міста-претендента, Борис Філатов наголосив: докладе усіх зусиль, щоб переконати колег віддати право проведення конкурсу саме Дніпру, адже це – ідея для його подальшого розвитку. «Коли ми проводжали наших колег після оглядин, прозвучала, на мій погляд, ключова фраза про те, що до нашого міста їхали з ознайомчим візитом, та в підсумку в усіх склалося враження, що в Києва з’явився серйозний конкурент», - заявив мер.

За словами Бориса Філатова, позитивним аргументом для представників Європейської мовної спілки та Кабінету Міністрів України стала наявність у Дніпра вільних коштів, які місто може інвестувати в розвиток інфраструктури. За попередніми підрахунками, комплексне оновлення майбутньої «ДніпроЄвроАрени» може коштувати до 500 млн грн. Загалом на підготовку до «Євробачення» місто готове витратити до 800 млн грн.