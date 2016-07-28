Зурабов звільнений з посади посла Роcії в Україні

Як повідомили УНІАН у прес-службі Кремля, відповідний указ підписав президент РФ Володимир Путін. "Звільнити Зурабова Михайла Юрійовича від обов'язків Надзвичайного і Повноважного Посла Російської Федерації в Україні", - йдеться в указі.

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На цю посаду Михайло Зурабов був призначений 5 серпня 2009 року (з 19 січня 2010 року був спецпредставником президента РФ з розвитку торгово-економічних відносин з Україною). Однак до Києва російський дипломат прибув лише 25 січня 2010 року і вручив копії вірчих грамот тодішньому міністру закордонних справ України Петру Порошенку, тим самим отримавши можливість де-факто приступити до виконання обов'язків посла Росії в Україні. Однак самі вірчі грамоти Зурабов вручив вже не Віктору Ющенку, а лише обраниму наступним президентом Віктору Януковичу 2 березня.

З 24 лютого по 7 червня 2014 року його було відкликано до Москви для консультацій у зв'язку зі зміною влади в Україні.

З червня 2014 по квітень 2015 Зурабов представляв Росію в Контактній групи з врегулювання ситуації на Донбасі.