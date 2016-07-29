У Росії пропонують визнати Волинську трагедію геноцидом

Це випливає з проекту документа, передає РІА Новости.

"Державна Дума Федеральних Зборів Російської Федерації висловлює щирі співчуття польському народу у зв'язку з національною трагедією і глибоку солідарність із Сеймом Республіки Польща щодо визнання злочинів українських націоналістів на території Волині геноцидом", — йдеться у документі.

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Як повідомляв УНІАН, 22 липня Сейм Польщі прийняв постанову, якою визнав події, що розгорнулися на Волині у 1943-45 роках, "геноцидом, скоєних українськими націоналістами проти жителів ІІ Речі Посполитої".

Цим документом Сейм проголосив 11 липня національним "днем пам'яті жертв цього геноциду".

8 липня Сенат Польщі прийняв резолюцію, в якій закликав Сейм встановити 11 липня національним днем пам'яті жертв геноциду, "здійсненого українськими націоналістами проти громадян Другої Речі Посполитої".