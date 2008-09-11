Росія ніколи не змириться з розширенням НАТО - посол РФ

Вступ України до НАТО вплине на економічні відносини між Києвом і Москвою.

Як повідомляє Бі-Бі-Сі, про це заявив Посол Російської Федерації у Великій Британії Юрій ФЕДОТОВ в інтерв’ю британському часопису Індепендент.

Посол наголосив, що Москва розцінює розширення НАТО як ворожі дії. Він підкреслив, що Росія ніколи не змириться з цим.

За словами Ю.ФЕДОТОВА, якщо Україна стане членом НАТО, то це вплине на торгівельні та економічні відносини між Києвом та Москвою.

Посол сказав, що Росія не може блокувати розширення Північноатлантичного альянсу, але вона може вдатись до заходів з метою захисту власної території.

Ю.ФЕДОТОВ висловив сподівання, що члени Альянсу подумають двічі над тим, чи запропонувати членство Україні в організації.