Луценко назвав причини затримання екс-регіонала Єфремова, серед яких участь у створенні "ЛНР"

Колишній голова фракції Партії регіонів Олександр Єфремов підозрюється у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України, сприянні у створенні терористичної організації «ЛНР» та заволодінні майном «Луганськвугілля» шляхом зловживання службовим становищем.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив генеральний прокурор України Юрій Луценко сьогодні на брифінгу в Києві.

«Підставою для затримання (Єфремова - УНІАН) стала наявність обґрунтованих підстав вважати, що з його боку можлива втеча з метою ухилення від кримінальної відповідальності», - заявив він.

«Колишній голова фракції Партії регіонів громадин Єфремов підозрюється у вчиненні ряду кримінальних правопорушень, а саме: у заволодінні майном «Луганськвугілля» шляхом зловживання службовим становищем за статтею 191 ч.5 ККУ, у вчиненні умисних дій з метою зміни меж території України, порушенні Конституції, що призвело до загибелі людей та інших тяжких наслідків за статтею 110 ч.3 ККУ, у вчиненні організаційного та іншого сприяння у створенні терористичної організації «ЛНР» за статтею 258-3 ч.1 ККУ», - уточнив Луценко.

Як повідомляв УНІАН, Єфремова затримали сьогодні, 30 липня, за підозрою у посяганні на територіальну цілісність України в аеропорту «Бориспіль», коли він намагався вилетіти до Відня.