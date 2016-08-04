Перші експертизи щодо "чорної бухгалтерії" ПР обіцяють до 20 серпня – Холодницький

Про це сказав керівник Спеціалізованої антикорупційної прокуратури Назар Холодницький в інтерв’ю "5 каналу" у середу ввечері, передає Українська правда.

"Слідство триває… Зараз призначено експертизи… Перші висновки (почеркознавчих експертиз – ред.) обіцяють до 20 серпня… ", – заявив він.

Читайте такожХолодницький вважає, що велика застава для фігуранта "газової справи" Постного допоможе запобігти його втечі

"На підставі цих та інших доказів… Адже на підставі однієї експертизи, яка підтверджує почерк людини, не можна оголошувати підозру. Треба з'ясувати і дослідити інші моменти: стиль життя, офіційна зарплата, набуття коштів", – сказав керівник САП.

"Якщо людина з зарплатою 6 чи 7 тисяч гривень має у Кончі-Заспі якісь ошатні хороми – і от ці документи, тут вже є питання", – додав він.

Холодницький уточнив, що експертиза має встановити походження незадекларованих коштів.

"Навіть якщо буде не 100%-ва впевненість – я направлю до суду, хай суд ставить крапку… Якщо суд скаже, що зарплата 6 тисяч гривень на місяць – це добре, але будинок у Конча-Заспі – ще краще і немає тут ніякого злочину, ну, тоді так", – сказав він.

Читайте такожЧастина осіб зі списків "чорної бухгалтерії" Партії регіонів уже встановлена – Ситник

Він зазначив, що доки триває слідство, оприлюднювати матеріали справи не можна – попри депутатські запити.

За словами Холодницького, пора відпусток дещо уповільнює розслідування.

"Але зараз підозр нікому немає, тому ми не обмежені строками процесуальними", – додав він.