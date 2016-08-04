МЗС Польщі призначило Яна Пєкло новим послом в Україні

Про це повідомляється на сайті МЗС Польщі.

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"Міністр Вітольд Ващиковські сьогодні від імені президента Республіки Польщі вручив призначення новим польським послам. Влодзімєж Марчіняк буде представляти Польщу в Москві, а Ян Пєкло очолить посольство у Києві", - йдеться у повідомленні.

Як повідомляв УНІАН, Ян Пєкло є відомим польським публіцистом, виконавчим директором фонду Польсько-українського співробітництва PAUCI. Він - один з ініціаторів рапорту про російські військові злочини на Донбасі. Як журналіст описував події румунської революції 1989 року і війну в колишній Югославії. Автор двох книг про Балкани.

Раніше послом Польщі в Україні був історик і дипломат Генрік Літвін.