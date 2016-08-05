Онищенко знову не з'явився на допит, НАБУ буде просити про примусовий привід

Після того, як Олександр Онищенко та його адвокати не з'явилися на допит, Антикорупційне бюро готує клопотання до суду про примусову доставку народного депутата. Про це в коментарі УНІАН повідомила прес-секретар НАБУ Світлана Оліфіра.

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«Пан Онищенко не з’явився сьогодні на допит», - сказала вона.

«Від пана Онищенка до нас нічого не надходило: ні пояснень, чому він не прийшов, ні будь-яких інших повідомлень», - зауважила речник НАБУ.

«Онищенко вже двічі не з’явився на допит в якості підозрюваного без поважних на те причин, відтак, відповідно до законодавства, детективи мають право готувати клопотання до суду задля його примусового приводу. Після такої ухвали суду вони матимуть можливість оголошувати пана Онищенка у всеукраїнський та міжнародний розшук», - сказала Оліфіра.

За її словами, «детективи вже готують відповідне клопотання».

Як відомо, Онищенко не з'явився на допит, призначений на 2 серпня. Тоді він заявив, що усвідомлює, що при повторній неявці його як підозрюваного, оголосять у міжнародний розшук.

Як повідомляв УНІАН, у червні НАБУ і САП заявили про викриття організованого злочинного угруповання, яка заподіяла шкоду державі в розмірі понад 3 млрд грн в результаті спільної діяльності на підставі угод, укладених з ПАТ "Укргазвидобування". Організатором корупційної схеми, за даними НАБУ, є народний депутат Онищенко.

5 липня Верховна Рада дала згоду на притягнення до кримінальної відповідальності, затримання та арешт Онищенко. Але до цього він, користуючись депутатською недоторканністю, покинув Україну. Генеральний прокурор Юрій Луценко 27 липня підписав повідомлення про підозру Онищенко. 29 липня Національне антикорупційне бюро України Онищенко викликало на допит у якості підозрюваного 2 серпня на 11:00, однак він не з'явився.