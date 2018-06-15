Чи відбудеться розкол у Партії регіонів?

Останні події у Партії регіонів - виключення Раїси Богатирьової, публічний конфлікт між Борисом Колесниковим і Дмитром Табачником, чутки про готовність Ріната Ахметова спонсорувати політичний проект Арсенія Яценюка, підтримка БЮТ у парламенті - освіжили тему розколу у колись наймонолітнішій фракції парламенту. Чи можливий розкол у ПР? Про це ми запитали в політиків та експертів

Мирослав Попович, директор Інститут філософії НАН України:

У РАЗІ РОЗКОЛУ У БОГАТИРЬОВОЇ БУДЕ БІЛЬШЕ ШАНСІВ, НІЖ У ЯНУКОВИЧА

Я не схильний дуже трагічно дивитися на сьогоднішню політичну ситуацію в Україні. Оскільки мені здається, якщо абстрагуватися від дуже напружених особистих стосунків між усіма дійовими особами, то вимальовується така дивна поступова кристалізація певного політичного порядку і певних політичних сил, вже не як особистих групувань… Не група Юлії Тимошенко, не група Януковича, а вже якихось політичних сил, які мають виразне політичне обличчя.

З іншого боку, мені здається, що та лінія на упорядкування відносин між Президентом і парламентом, і прем’єр-міністром, і певна еволюція до парламентаризму дуже потрібні Україні. Як би це не було болісно, але це нормальні процеси.

Щодо політичного проекту Ахметова і Яценюка… Я нічого про це докладно не знаю, проте гадаю, що це був би нормальний проект, це була б така ліберальна партія, орієнтована на бізнесові кола, але з політичними установками. Я не знаю, чи такий лібералізм збере багато прихильників на електораті, але він потрібен і він повинен доповнити політичну картину.

Чим менше буде особистих групувань, з особистими солідарностями довкола лідера і особистими джерелами фінансування, тим більше Україна буде схожа на Європу. А це якраз саме те, що нам потрібно.

Щодо одностайності Партії регіонів і БЮТ… Знаєте, тут потрібно згадати слова Юлії Тимошенко про те, що вона ніколи не буде разом з Регіонами… Гадаю, така коаліція неминуче принесе їй втрати електоральні.

Проте є ненормальним те, що в нас політичні сили діляться за географічним принципом. Це ненормально! І цього, взагалі кажучи, не повинно бути, бо люди на Сході і Заході, за великим рахунком, хочуть одного й того ж. І немає такого проросійського мейнстріму, який би все змивав на своєму шляху.

Якщо буде такий союз, який охоплюватиме вчорашніх противників, то це буде добре. Такі комбінації повинні бути і вони повинні бути надтериторіальними.

Правда, все залежатиме від того, на якій основі вони об’єднуватимуться. Той факт, що вони голосували за зменшення президентських повноважень, може, й сприймалося суб’єктивно як опозиція щодо Віктора Ющенка, але насправді тут ідеться про майбутніх президентів.

Щодо розколу ПР… Знаєте, я здороваюся з тими людьми і не можу говорити про їхні задуми… Ну ясно вже всім, що там є велика розбіжність між Богатирьовою і Януковичем. Мене цікавить одне – що за цим стоятиме: особисте суперництво? Це не цікаво. А якщо стоятимуть якісь політичні відтінки? А мені здається, що це так… Тоді неминучий розкол. І в разі розколу у Богатирьової буде більше шансів, ніж у Януковича.

Андрій Єрмолаєв, директор Центру соціальних досліджень «Софія»:

ЕЛЕКТОРАТ ПАРТІЇ РЕГІОНІВ ЗМІНЮЄТЬСЯ ТАК САМО, ЯК ЗМІНЮЄТЬСЯ САМА ПАРТІЯ

У Партії регіонів, гадаю, чекати розколу немає сенсу. Це прагматичний альянс, у якому кожен з політиків, кожна з груп виходить з власного інтересу, з принципу доцільності.

Ураховуючи загрози чергової обвальної дострокової виборчої кампанії, розмежовувати, руйнувати партію ніхто не буде.

Інша справа, що ПР як була, так і залишається своєрідної такою політичною федерацією, де кілька груп впливу і кілька поколінстських тенденцій: молоді, старі, ліберали і патерналісти - всі співіснують.

Швидше за все, у наступному виборчому циклі, який охопить парламентські перегони і президентські, ПР збереже єдність і якихось новоутворень не буде. Хоча, можливо, посилиться внутрішня багатофракційність.

ПР пройшла еволюцію – від сприйняття її як такої проросійської політичної партії до партії, яка позиціонується як амбітна, незалежна, самостійна національна політична сила.

Електорат Партії регіонів змінюється так само, як змінюється сама партія, він стає більш прагматичний і менш податливий на соціальний популізм. І в цьому сенсі ступінь згуртованості електорату залишається досить високою, як це було кілька років тому.

Ці зміни в настроях дозволяють розраховувати на те, що в регіоналів, як і рік-два тому, електоральна база буде не менше тридцяти відсотків.

Олесь Доній, політолог, народний депутат:

В АХМЕТОВА МОЖЛИВОСТІ ВПЛИВАТИ І ТИСНУТИ НА ЮЩЕНКА І НА ТИМОШЕНКО ЧЕРЕЗ ПР ВСЕ-ТАКИ БІЛЬШІ

Не думаю, що Партії регіонів найближчим часом загрожує розкол.

Усе-таки люди, які об’єдналися в цю партію, мають економічні й політичні інтереси. А найбільший захист політичних та економічних інтересів якраз у єдності політсили, незалежно від того, де вона перебуває: у владі чи опозиції.

Тим більше, що люди, які мають різні погляди, навіть різні групи впливу всередині ПР, навчилися роками залагоджувати конфліктні ситуації за зачиненими дверима. І зараз конфлікт з Богатирьовою лише підкреслює, яка це виняткова річ і непритаманна для ПР.

Навряд чи Ахметов наважиться організовувати якийсь власний політичний проект на чолі з собою чи Богатирьовою без реальних перспектив. Як на мене, це було б нераціонально і не в їхньому стилі.

Гадаю, що в Ахметова можливості впливати і тиснути на Ющенка і на Тимошенко через ПР все-таки більші.

Занадто великі ризики створення нової партії.

Дмитро Корчинський, голова парті «Братство»:

ПОКИ ЩО ЯНУКОВИЧ БЕЗАЛЬТЕРНАТИВНИЙ

Ймовірно, найближчим часом Партія регіонів не розвалюватиметься. Хоча внутрішні протиріччя в ній наростатимуть і боротьба йтиме в ПР між різними групами за Януковича. Поки що Янукович безальтернативний.

Це те, що буде найближчим часом. Як поверне доля? Сказати важко, бо українська політика завше має круті повороти.

Взагалі, в українській політиці прогнози - справа невдячна…

Богатирьовій зараз потрібно залишитися на плаву, у політичному сенсі і, безумовно, вона має набивати собі вагу – не сходити зі сцени, не чекати, робити вигляд, що вона працює, що в неї багато планів, що вона знає, куди піти… Цим вона має займатися, хоча, насправді, вона не має ні визначених планів, ні знання куди йти...

Віктор Небоженко, керівник соціологічної служби «Український барометр»:

ПОКИ ПР ЕКСПЛУАТУВАТИМЕ СВІЙ ЕЛЕКТОРАТ, ВСЕ БУДЕ ДОБРЕ

Якщо Партія регіонів заключить договір з Тимошенко, то вона потрапляє у роль переможця і, звичайно, ті, хто хотів би відділятися і йти в самостійне плавання, змушені будуть чекати, зціпивши зуби, чергової кризи. Тому розколу і розлучення у ПР не буде.

А якщо виявиться, що Тимошенко не знайде спільної мови з ПР чи швидко посвариться, а вона майстер конфліктних ситуацій, то тоді, звичайно, у відповідь у ПР почнеться розкол.

Але зараз нічого не буде, навіть найближчий місяць, бо це дуже могутня організація, усередині якої є і ліве крило, і праве, і проросійське, і проєвропейське…

Поки вони експлуатуватимуть свій електорат, то все буде добре, але як тільки вони програють, то це одразу буде приводом для внутрішніх конфліктів.

Опитувала Оксана Климончук