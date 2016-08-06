Матіос заявив, що восени має намір піти "зі спокійною душею" у відставку

Про це він повідомив в інтерв'ю виданню "Буквы".

"Зараз думаю, що найбільш дієвим інструментом виконання всіх взятих на себе викликів з боку генерального прокурора є військова прокуратура. Ми встигнемо до 1 вересня, коли відбудеться 100 днів (роботи Юрія Луценка на посаді генпрокурора). Після цього я, напевно, зі спокійною душею піду. Зроблене і створене є на кого залишити", - сказав Матіос.

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Він розповів, що планує зайнятися іншою роботою, проте не уточнив, якою саме. Як відомо, Анатолій Матіос є кандидатом на посаду глави ДБР, яке перебуває у процесі створення, - відповідні документи військовий прокурор подав у середині червня.