Сироїд: дострокові вибори в Раду за нинішнім законом призведуть до тиранії
22:51, 07 серпня 2016Політика
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Віце-спікер Верховної Ради Оксана Сироїд вважає, що якщо відбудуться дострокові вибори за нинішнім законом, Україна отримає тиранію.
Вибори за нинішніх обставин є небезпечними / фото: УНІАН
Про це вона повідомила на телеканалі 112 Україна.
За словами віце-спікера, "вибори за нинішніх обставин є небезпечними з багатьох міркувань".
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Сироїд вважає, що "якщо відбудуться дострокові вибори за нинішнім законом, ми отримаємо тиранію".
Вона пояснила, що нинішній "парламент не такий хороший, як хтось сподівався його побачити, але в ньому є хоча б до сотні людей, які не є політичними рабами, а наступний парламент, швидше за все на сто відсотків це будуть просто раби".
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