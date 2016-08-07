Сироїд: дострокові вибори в Раду за нинішнім законом призведуть до тиранії

Про це вона повідомила на телеканалі 112 Україна.

За словами віце-спікера, "вибори за нинішніх обставин є небезпечними з багатьох міркувань".

Читайте такожПарубій відповів на погрози "Опоблоку": розпуск Ради - це не український сценарій

Сироїд вважає, що "якщо відбудуться дострокові вибори за нинішнім законом, ми отримаємо тиранію".

Вона пояснила, що нинішній "парламент не такий хороший, як хтось сподівався його побачити, але в ньому є хоча б до сотні людей, які не є політичними рабами, а наступний парламент, швидше за все на сто відсотків це будуть просто раби".