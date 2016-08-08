Кабмін розробить непопулістський механізм підвищення зарплат і пенсій - Гройсман

Про це заявив прем'єр-міністр Володимир Гройсман на засіданні уряду у понеділок.

"Наше завдання сьогодні - реформувати систему оплати праці таким чином, щоб кожен український громадянин отримував гідну заробітну плату... Можу сказати, що і пенсійна система вимагає сьогодні змін. Нам потрібно у рамках можливостей нашої економіки і Пенсійного фонду ухвалити всі необхідні рішення для того, щоб пенсія в Україні росла. У нас є думки з цього приводу, ми над цим питанням працюємо. Ми обов'язково це запропонуємо. Це будуть непопулістські рішення", - сказав він.

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За словами прем'єра, праця українців є недооціненою, у зв'язку з чим державна підтримка має бути спрямована на стимулювання зростання зарплат.

Гройсман також зазначив, що Кабмін до початку роботи парламенту після літніх канікул підготує пакет законодавчих ініціатив щодо стимулювання економічного зростання.

"Ми повинні розробити пакет законодавчих ініціатив, які нам потрібні в рамках роботи українського парламенту для того, щоб забезпечити підтримку економічного зростання", - сказав він.

За словами прем'єра, перші ознаки економічного зростання мають бути підтримані стимулюючою економічною політикою.

“У нас є перші паростки економічного зростання, але цього недостатньо. Ми повинні його підтримати", - наголосив Гройсман.

Як повідомляв УНІАН, уряд очікує зростання економіки України за підсумками поточного року на рівні 1,5%.

Прогнози уряду збігаються з прогнозами міжнародних фінансових організацій і рейтингових агентств. Прогнози уряду на 2017 рік передбачають зростання економіки на 3%, що також перебуває в коридорі прогнозів МВФ і Світового банку для України.