Україна може отримати летальну зброю після виборів президента США - Чалий
Питання поставок летальної зброї в Україну зі США може бути ще раз розглянуто після президентських виборів у Сполучених Штатах.
Про це розповів посол Валерій Чалий в інтерв'ю РБК-Україна.
Чиновник нагадав, що рішення надати Україні летальне оборонні озброєння було прийнято в Конгресі і демократами і республіканцями. Але поки немає політичного рішення Білого дому.
Чалий повідомив, що цього року США нададуть максимальну підтримку за весь період незалежності України – понад $650 мільйонів. З них $335 мільйонів будуть виділені на безпеку та оборону України. У тому числі $50 мільйонів можуть бути використані на постачання озброєнь оборонного типу. Посол не виключив, що питання постачання зброї Україні "може бути ще раз розглянуто після виборів президента США".
Читайте такожЧалий: заяви Трампа щодо Криму містять заклик до порушення міжнародного права
В інтерв'ю Чалий розповів, що серед американських експертів і політиків все більше переважає думка, що саме слабка Україна може спровокувати Росію на подальшу ескалацію конфлікту. Чиновник висловив думку, що сильна Україна може призвести до миру і це в інтересах США.
"В цілому, тему постачань летального озброєння від США я більше сприймаю як певний сигнал, символ. Зараз потрібно мислити стратегічно і працювати над спільним виробництвом озброєнь за допомогою американців в Україні", – підкреслив Валерій Чалий.