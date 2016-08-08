Україна може отримати летальну зброю після виборів президента США - Чалий

Про це розповів посол Валерій Чалий в інтерв'ю РБК-Україна.

Чиновник нагадав, що рішення надати Україні летальне оборонні озброєння було прийнято в Конгресі і демократами і республіканцями. Але поки немає політичного рішення Білого дому.

Чалий повідомив, що цього року США нададуть максимальну підтримку за весь період незалежності України – понад $650 мільйонів. З них $335 мільйонів будуть виділені на безпеку та оборону України. У тому числі $50 мільйонів можуть бути використані на постачання озброєнь оборонного типу. Посол не виключив, що питання постачання зброї Україні "може бути ще раз розглянуто після виборів президента США".

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В інтерв'ю Чалий розповів, що серед американських експертів і політиків все більше переважає думка, що саме слабка Україна може спровокувати Росію на подальшу ескалацію конфлікту. Чиновник висловив думку, що сильна Україна може призвести до миру і це в інтересах США.

"В цілому, тему постачань летального озброєння від США я більше сприймаю як певний сигнал, символ. Зараз потрібно мислити стратегічно і працювати над спільним виробництвом озброєнь за допомогою американців в Україні", – підкреслив Валерій Чалий.