Ющенко: переговори БЮТ з ПР ідуть 1,5 місяця - цинічні і зрадницькі

Президент України Віктор ЮЩЕНКО дав інтерв`ю інформаційному агентству Associated press.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Президента України, основними темами розмови стали внутрішньополітична ситуація в Україні, російсько-українські відносини після подій у Грузії та вплив російсько-грузинського конфлікту на перспективи європейської та євроатлантичної інтеграції України.

Відповідаючи на запитання про новий формат коаліції у Верховній Раді, Президент констатував, що коаліція, яка де-факто була сформована 2 вересня (мається на увазі спільне голосування БЮТ і Партії регіонів за низку законів у парламенті – УНІАН), почала оформлюватися де-юре.

«Іде процес переговорний, дуже динамічний, який має велику глибину своєї ймовірності», – сказав Президент, додавши, що ці переговори тривають півтора місяці і мають «цинічний, закулісний, зрадницький характер».

Водночас В.ЮЩЕНКО упевнений, що такий союз буде нетривалим, оскільки він тримається на домовленостях про розподіл посад, а не на національних пріоритетах.

Водночас Президент оптимістично оцінив перспективи виходу з політичної ситуації, що склалася. Він запевнив, що вихід із ситуації буде знайдено лише через демократичні політичні процедури.

«Українська демократія свої позиції не здасть. Ці позиції може здати декілька лідерів або деякі лідери, але на нація. Нація стала на шлях демократії, і вона не прийме будь-який сценарій, який привезений з-за тридев`ять земель» , – зазначив глава держави.

Також він запевнив, що сам залишатиметься прихильником демократичних цінностей у внутрішній політиці і курсу європейської та євроатлантичної інтеграції – у зовнішній.

Довідка. Напередодні робочого візиту до США запланована низка інтерв`ю В.ЮЩЕНКА американським засобам масової інформації.

Associated press – одне з найстаріших і найвідоміших інформаційних агентств, засноване 1846 року в Нью-Йорку. Агентство має мережу із понад 240 представництв в усьому світі.