Прикордонники перевіряють інформацію про перетин Пановим адмінмежі з Кримом

Як передає кореспондент УНІАН, про це на брифінгу повідомив помічник голови Держприкордонслужби Олег Слободян.

«Ми перевіряємо всю цю інформацію», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, ФСБ РФ звинуватила Головне управління розвідки Міністерства оборони України у підготовці теракту в окупованому Росією Криму, а також у загибелі двох російських силовиків. У ФСБ стверджують, що мета диверсій і терактів - дестабілізація соціально-політичної обстановки в регіоні в період підготовки і проведення виборів федеральних і регіональних органів влади.

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В ФСБ заявили, що в результаті проведених оперативно-розшукових заходів у ніч на 7 серпня в районі Армянська було виявлено групу диверсантів. При їхньому затриманні у результаті вогневого контакту загинув співробітник ФСБ Росії. На місці сутички нібито виявлено 20 саморобних вибухових пристроїв сумарною потужністю понад 40 кг у тротиловому еквіваленті, боєприпаси, спецзасоби ініціювання, штатні протипіхотні та магнітні міни, а також гранати і спецзброю, що перебувають на озброєнні спеціальних підрозділів Збройних сил України, стверджує російська ФСБ.

«Вжитими заходами на території півострова Крим ліквідовано агентурну мережу Головного управління розвідки Міністерства оборони Збройних сил України. Затримано осіб з числа громадян України та Російської Федерації, що надавали сприяння в підготовці терористичних актів, які дають свідчення. Одним з організаторів припинених терактів є Панов Євген Олександрович, 1977 року народження, житель Запорізької області, співробітник ГУР МО України, якого також затримано і він дає свідчення», - йдеться в документі.

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Крім того, у ФСБ заявляють, що в ніч на 8 серпня спецпідрозділами Міністерства оборони України нібито було здійснено ще дві спроби прориву диверсійно-терористичних груп, яким запобігли силові підрозділи ФСБ Росії і взаємодіючих відомств.

«Спроби прориву прикривалися масованим обстрілом з боку суміжної держави і бронетехнікою Збройних сил України. В ході вогневого контакту загинув військовослужбовець МО РФ», - йдеться в повідомленні ФСБ РФ.

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