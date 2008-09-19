Рішення ВР, ухвалені при тимчасовому регламенті, можуть бути оскаржені

Всі рішення Верховної Ради України, прийняті під час дії тимчасового регламенту, можуть бути оскаржені у Конституційному Суді.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявив на прес-конференції суддя КС Дмитро ЛИЛАК.

Він підкреслив, що будь-які рішення парламенту у формі правового акту, якщо вони набудуть чинності, можуть бути оскаржені в Конституційному Суді.

Водночас Д.ЛИЛАК відмовився спрогнозувати, як політики, органи влади виконуватимуть сьогоднішні рішення щодо припинення чинності тимчасового регламенту ВР фактично з моменту його ухвалення – з 1 квітня 2008 року.

«Я не берусь говорити, чи будуть поставлені під сумнів закони, ухвалені в цей період», - сказав він.

Д.ЛИЛАК зауважив, що рішення КС можуть бути підставою для перегляду будь-яких рішень, які були ухвалені у невідповідності до тлумачень цієї чи іншої норми Основного Закону Конституційним Судом.

Він також нагадав, що законодавство дозволяє Конституційному Суду у своєму рішенні скасовувати всі рішення, які йдуть в розріз з тлумаченням Конституційного Суду. Водночас, в даному висновку КС, яким скасовувався тимчасовий регламент ВР, цієї норми немає.

Д.ЛИЛАК також зазначив, що рішення було ухвалене 17 вересня, і тому з нормативними актами, ухваленими парламентом 17 та 18 вересня, може виникнути правова колізія, оскільки рішення КС вступає в силу саме з моменту ухвалення рішення.

Водночас Д.ЛИЛАК підкреслив, що відсутність регламенту не є перешкодою для ухвалення парламентом законів, оскільки в Конституції є норми прямої дії щодо процедури розгляду парламентом законів та інших нормативних актів.

Крім того, він звернув увагу на те, що КС вже більше 10 років вимагає від парламенту ухвалити регламент як закон, а не постанову, але ВР цього не робить.

«Як на мене, це робиться з відомих причин, якби регламент був як закон, то процедур ad hoc (відступ від регламентних норм – УНІАН) не проходила б», - сказав Д.ЛИАК.

Як повідомляв УНІАН, Конституційний Суд України визнав неконституційним Тимчасовий регламент парламенту, затверджений постановою ВР «Про деякі питання нормативно-правового забезпечення порядку роботи Верховної Ради України» від 8 квітня 2008 року. Про це йдеться у рішенні КС у справі про коаліцію депутатських фракцій у ВР.