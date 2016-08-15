"Ми готові на компроміси": Геращенко прокоментувала слова Лаврова про вплив Росії на бойовиків

Україна давно вимагала від Кремля вплинути на бойовиків у питанні звільнення заручників - і вже є деякі зрушення, написала на своїй сторінці у Facebook Геращенко.

"Лавров обіцяє налаштовувати підконтрольних РФ ОРДЛО на конструктивний лад. Ми вже давно вимагаємо від РФ вплинути на бойовиків у питанні звільнення заручників: припинити мучити сім'ї, шантажувати Україну і звільнити незаконно утримуваних. Тому що в питанні заручників все залежить від волі Москви, а не окупованих Донецька і Луганська, на жаль", - йдеться в повідомленні.

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Геращенко зазначила, що Україна готова йти на поступки і вже досягла певних зрушень щодо полонених українців у "ДНР" і "ЛНР".

"Ми готові на компроміс у цьому питанні і працюємо. З важливого: це підтвердження ОРДО, що вони утримують 45 українців (переважно в цьому підтвердженому ними списку - військові), і перший за 2 роки допуск до бранців представників ООН (ми наполегливо домагалися допуску міжнародних гуманітарних місій, наступної мінської зустрічі 26 серпня знову будемо вимагати допуск МКЧХ (Міжнародного Комітету Червоного Хреста) в в'язниці і до пошуку зниклих безвісти)", - написала Геращенко.

За її словами, готовність до конструктивного діалогу Росія найкраще може показати припиненням вогню на Донбасі і звільненням заручників.

"Ми над цим працюємо", - додала вона.

Як повідомляв УНІАН, раніше глава МЗС Росії Сергій Лавров під час зустрічі з міністром закордонних справ Німеччини Франком-Вальтером Штайнмаєром пообіцяв, що РФ вплине на терористів з "ЛНР" і "ДНР", щоб вони зайняли конструктивну позицію.