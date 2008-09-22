Ющенко полетів до США

Президент України Віктор ЮЩЕНКО відбув до Сполучених Штатів Америки з робочим візитом.

Як передає кореспондент УНІАН, глава Української держави планує протягом 22-24 вересня здійснити ряд двосторонніх зустрічей, зокрема, з Генеральним секретарем ООН ПАН Гі Муном, главами делегацій інших держав, представниками української громади, бізнесових кіл та членами Атлантичної Ради США.

24 вересня Президент планує виступити на загальних дебатах 63-ї сесії Генеральної асамблеї ООН та викладе позицію України з актуальних глобальних проблем сучасності, а також підпише Конвенцію ООН про права інвалідів.

Крім того, у рамках візиту Президент планує побувати на Нью-Йоркській фондовій біржі, ознайомитись з роботою біржі та зустрітись з головним управляючим.

Також Президент має намір виступити перед представниками Національного географічного товариства США та Ради зовнішніх відносин.

Запланована зустріч В.ЮЩЕНКА з представниками єврейських організацій США, а також з представниками української громади.

Як зазначає прес-служба Президента, головна мета візиту – участь у Генасамблеї ООН, в ході якої розглядатимуться, зокрема, питання глобальної продовольчої кризи, подолання її наслідків і демократизація інститутів ООН.