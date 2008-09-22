Регіонали пропонують розібратися з Яценюком і його кріслом

Фракція Партії регіонів пропонує провести консультації з приводу питання щодо відставки голови Верховної Ради Арсенія ЯЦЕНЮКА.

Як передає кореспондент УНІАН, про це сьогодні під час Погоджувальної ради у ВР заявив перший заступник лідера фракції Партії регіонів Олександр ЄФРЕМОВ.

Він нагадав, що голова ВР подав свою заяву ще минулого тижня. При цьому, наголосив О.ЄФРЕМОВ, Верховна Рада має розглянути це питання впродовж десяти днів, і цей термін спливає саме цього тижня. «Тому необхідно не затягувати це питання і визначитися з днем його розгляду», - сказав він.

О.ЄФРЕМОВ нагадав, що не можна залишити цю посаду вакантною, оскільки саме голова ВР підписує ухвалені парламентом закони. «Тому сьогодні ми пропонуємо, аби фракції провели консультації з цього питання», - сказав він.

Як повідомляв УНІАН, після того, як НУ-НС вийшов з демократичної коаліції і вона припинила своє існування, А.ЯЦЕНЮК подав у відставку з посади голови Верховної Ради України.