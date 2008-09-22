У Кабміні знову гострять зуби на губернаторів

Перший віце-прем`єр-міністр Олександр ТУРЧИНОВ не виключає, що Кабінет міністрів може ініціювати розгляд питання про невідповідність посадам ряду губернаторів західних регіонів України у зв`язку з незадовільними темпами відновлювальних робіт після повені, що сталася в шести областях України 23-27 липня 2008 року.

Як передає кореспондент УНІАН, про це О.ТУРЧИНОВ заявив сьогодні під час засідання Центрального штабу уряду з ліквідації наслідків повені в західних регіонах України.

«За наслідками цієї наради я письмово проінформую Президента про незадовільну роботу підлеглих йому керівників, і у разі, якщо ситуацію найближчим часом не буде виправлено, я як керівник Центрального штабу ініціюватиму на Кабінеті міністрів питання про відповідність керівників посадам», - сказав О.ТУРЧИНОВ.

Віце-прем`єр також зазначив, що, незважаючи на персональне запрошення, для участі в засіданні Центрального штабу не прибув жоден із голів обласних адміністрацій.

«Це не вперше, коли відбувається ігнорування і команд, і вказівок, і доручень Кабінету міністрів. Я думаю, що Секретаріат Президента, який покриває або сприяє таким процесам, має нести за це відповідальність», - вважає він.

О.ТУРЧИНОВ відзначив незадовільний темп відновлення енерго-, газо- і водозабезпечення постраждалих регіонів, повільні темпи відновлення водозахисних споруд, автомобільних доріг, мостів і переходів. За словами віце-прем`єра, дотепер у регіонах не здійснено в повному обсягу розрахунки з постраждалими громадянами за втрачене майно і житло, незважаючи на забезпечення урядом необхідних обсягів фінансування.

Крім того, перший віце-прем`єр зазначив, що зараз у зв`язку з дощовою погодою можливі нові підтоплення в західних регіонах України.

«Наприкінці жовтня завершуються терміни надзвичайного стану. І це має бути не лише теоретично. Всі громадяни мають це відчути», - наголосив О.ТУРЧИНОВ.