Росія прорахувалася у нагнітанні напруження довкола Криму - Клімкін

Про це голова українського зовнішньополітичного відомства сказав в ефірі "5 каналу".

Як зазначив голова дипломатичного відомства, Росія провокаціями щодо Криму покладалася на сподівання, що реакція світової спільноти "не буде такою як вона завжди є", зважаючи на проведення літніх Олімпійських ігор у Бразилії та перебування великої кількості людей у відпустках.

"Тут Росія прорахувалася чітко. Туск, канцлер Німеччини, президент Франції, віце-президент Штатів, я розмовляв з Федерікою Могеріні декілька днів тому, і майже з усіма міністрами з ЄС, але звичайно (це) бажання ускладнити переговори у нормандському форматі, оскільки Росія розуміє, що її логіка зараз аж ніяк не пройде. Логіка - за якою потрібно дестабілізовувати внутрішню ситуацію в Україні, в тому числі і через нормандський формат", - сказав Клімкін.

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Також він сказав, що з боку РФ спостерігається "гра на час".

"Тяганина до виборів у Сполучених Штатах теж може бути однією з причин. І тому на жаль, для Росії, ось ця тактика, тактика провокацій, тактика затягування часу, але одночасно тактика підняття ставок - це може бути на сьогодні лінією...", - заявив Клімкін.

Міністр запевнив, що українські дипломати продовжуватимуть роботу з іноземними партнерами, оскільки Росія вважає, що "час грає проти нас".

"Але час грає і проти Росії, оскільки санкції і міжнародний тиск, вони тривають. Час грає проти нас, вважає Росія, оскільки Донбас і російська агресія на Донбасі виснажує ресурси України, тому для нас дуже важливо, що оце економічне зростання - ознаки економічного зростання і подальший шлях реформ, подальша динаміка, чітко показала Росії, що тут вона теж прорахується", - сказав Клімкін.

Як повідомляв УНІАН, 10 серпня в ФСБ Росії заявили, що запобігли скоєнню терактів в окупованому Криму на «критично важливих об'єктах інфраструктури і життєзабезпечення півострова», які нібито готувало Головне управління розвідки Міноборони України. Також в ФСБ заявили про ліквідацію «української агентурної мережі» і затримання групи «диверсантів».

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Президент України Петро Порошенко, у свою чергу, назвав безглуздими і цинічними звинувачення Росії на адресу України у підготовці терактів у Криму.

«Звинувачення російською стороною України в тероризмі в окупованому Криму звучать так само безглуздо і цинічно, як заяви російського керівництва про відсутність російських військ на Донбасі. Ці фантазії - лише привід для чергових воєнних погроз на адресу України», - наголосив він.

Наступного дня глава Української держави доручив привести у посилену бойову готовність всі підрозділи ЗСУ в районах адмінкордону з Кримом і на Донбасі.