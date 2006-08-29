Суд позбавив Лазаренка депутатських повноважень

Жовтневий районний суд м. Дніпропетровська прийняв рішення про дострокове припинення повноважень Павла ЛАЗАРЕНКА як депутата Дніпропетровської обласної ради.

Як зазначається у постанові суду , копією якої володіє УНІАН, 18 липня 2006 року Жовтневий районний суд Дніпропетровська виніс рішення за адміністративним позовом відомого правозахисника Бориса ФІЛАТОВА до Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії та Дніпропетровської обласної ради про дострокове припинення повноважень П.ЛАЗАРЕНКА як депутата Дніпропетровської обласної ради.

Б.ФІЛАТОВ просив суд достроково припинити повноваження П.ЛАЗАРЕНКА як депутата Дніпропетровської обласної ради; визнати неправомірною бездіяльність Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії, яка відмовила у достроковому припиненні повноваження цього депутата, а також визнати неправомірною бездіяльність Дніпропетровської облради, яка не надала відповіді на запит позивача щодо дострокового припинення повноважень П.ЛАЗАРЕНКА.

Як зазначається в постанові, з 17 травня 2006 року, після відкриття першої сесії Дніпропетровської обласної ради, П.ЛАЗАРЕНКО, який був обраний від Блоку Лазаренка - політичних партій “Всеукраїнське об’єднання “Громада”, “Соціал-Демократичний Союз” та Соціал-демократичної партії України - набув повноважень депутата Дніпропетровської обласної ради.

Водночас, відзначає суд, пунктом 2 частини 1 статті 5 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад» закріплено, що повноваження депутата місцевої ради припиняються достроково за наявності перелічених у статті 5 вказаного закону підстав без прийняття рішення відповідної ради, у тому числі, у разі припинення його громадянства України або виїзду на постійне проживання за межі України.

Суд відзначає, що вказана норма не містить часових обмежень для поняття виїзду за кордон, і нагадує, що “14 лютого 1999 року ЛАЗАРЕНКО П. І. вилетів літаком з України до Греції. 19 лютого 1999 року він був затриманий на території США службою імміграції та натуралізації США та до 11 червня 2003 року знаходився під арештом. З 12 червня 2003 року ЛАЗАРЕНКО П. І. рішенням суду звільнений під заставу і на теперішній час перебуває на території США”. Суд зазначає, що вказані факти викладені у Постанові Центральної виборчої комісії “Про відмову в реєстрації кандидатів у народні депутати України, включених до виборчого списку Блоку Лазаренка політичних партій Всеукраїнське об’єднання “Громада”, “Соціал-демократичний Союз” та Соціал-демократичної партії України №280 від 27 грудня 2005 року. У цій Постанові ЦВК зазначається, що, за інформацією, наданою Генеральною прокуратурою України та Державним департаментом у справах громадянства, імміграції та реєстрації фізичних осіб Міністерства внутрішніх справ України, “встановлено, що ЛАЗАРЕНКО П. І. протягом останніх п’яти років на території України не проживав”.

Суд зазначає: “Враховуючи, що факт проживання за межами України встановлено Постановою ЦВК, тобто засвідчено офіційним документом, в наявності є підстави для дострокового припиненні повноважень депутата Дніпропетровської обласної ради П.ЛАЗАРЕНКА...”, “внаслідок чого суд вважає позовні вимоги у вказаній частині обґрунтованими та такими, що підлягають задоволенню”.

Тому суд задовольнив адміністративний позов Б.ФІЛАТОВА за основними пунктами, зокрема, “достроково припинити повноваження ЛАЗАРЕНКА Павла Івановича як депутата Дніпропетровської обласної ради”; “визнати бездіяльність Дніпропетровської обласної територіальної виборчої комісії, яка полягає у відмові від дострокового припинення повноваження ЛАЗАРЕНКА Павла Івановича як депутата Дніпропетровської обласної ради неправомірною”.

Своїм рішенням суд зобов’язав Дніпропетровську обласну територіальну виборчу комісію виконати вимоги статті 78 Закону України „Про вибори депутатів Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевих рад та сільських, селищних, міських голів” шляхом прийняття рішення щодо реєстрації депутатом Дніпропетровської обласної ради наступного за черговістю кандидата у депутати Дніпропетровської обласної ради у виборчому списку Блоку Лазаренка.

Водночас суд відмовив Б.ФІЛАТОВУ у частині вимог позову про визнання неправомірною бездіяльності Дніпропетровської обласної ради, яка полягає в ненаданні відповіді на запит позивача щодо дострокового припинення повноважень П.ЛАЗАРЕНКА як депутата Дніпропетровської обласної ради.

Постанова набирає законної сили після закінчення строку подання заяви про апеляційне оскарження, якщо таку заяву не буде подано, зазначається у рішенні суду. Заява про апеляційне оскарження постанови може бути подана протягом десяти днів з дня її проголошення. Апеляційна скарга подається протягом двадцяти днів після подання заяви про апеляційне оскарження.

Оскільки упродовж вищезазначених 30 днів представники П.ЛАЗАРЕНКО апеляцію не подали, це рішення суду 18 серпня 2006 року набуло чинності.

Як повідомлялося, після арешту у 1999 році П.ЛАЗАРЕНКО провів близько 4 років у в’язниці в США в очікуванні суду. У 2003 році його звільнили під заставу в 65 мільйонів доларів. Винесення вироку у справі колишнього українського прем’єра кілька разів відкладали, але 25 серпня 2006 року американський суд виніс вирок П.ЛАЗАРЕНКУ.

Як повідомляє українська служба Бі-Бі-Сі, суддя Мартін ДЖЕНКІНС ухвалив міру покарання у 9 років ув’язнення (108 місяців) та штраф у 10 мільйонів доларів за вимагання коштів та спробу їхнього відмивання.

Американська прокуратура вимагала ув`язнити П.ЛАЗАРЕНКА на 18 років та змусити його виплатити 66 мільйонів доларів.

Прокурор Пітер АКСЕЛЬРОД сказав, що П.ЛАЗАРЕНКО зловживав своєю посадою, щоб збагатитися на десятки мільйонів доларів за рахунок українського народу, а потім, сказав прокурор, підсудний хотів скористатися американською банківською системою, щоб зберегти свої статки.

П.ЛАЗАРЕНКО та його адвокати завжди доводили, що він діяв у межах законів, чинних на той час в Україні.

Він став першим державним діячем іншої країни, якого було засуджено у США від часів керівника Панами Мануеля НОРЬЄГИ у 1992 році.