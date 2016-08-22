Парубій назвав членство України в ЄС і НАТО стратегічною метою
Голова Верховної Ради Андрій Парубій наголошує, що стратегічною метою України є членство у Європейському Союзі та НАТО.
Як передає кореспондент УНІАН, про це він сказав під час ХІІ Наради керівників закордонних дипломатичних установ України сьогодні в Києві.
"Для нас усіх вкрай важливо мати дуже чіткі і тверді орієнтири й пріоритети, які необхідно доносити в усіх країнах світу, говорячи про Україну", - сказав спікер.
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Він зауважив, що серед пріоритетів України - членство у Європейському Союзі та НАТО.
"Стратегічна мета для України є членство в ЄС і членство в НАТО. І тільки в тому ми бачимо гарантію розвитку, успіху і найголовніше - безпеки нашої країни", - наголосив голова ВР і додав, що на позицію України не має впливати ставлення до цього окремих країн та політиків.