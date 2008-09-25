Тимошенко: якщо Ющенко зірве переговори, буде коаліція з Регіонами

Прем`єр-міністр України Юлія ТИМОШЕНКО заявляє, що створення коаліції між Партією регіонів і БЮТ може бути тільки крайнім варіантом, щоб не допустити дострокових парламентських виборів.

Як передає кореспондент УНІАН, про це Ю.ТИМОШЕНКО сказала сьогодні на прес-конференції в Кабінеті міністрів.

«Для нас крок №1 - це відновити демократичну коаліцію в посиленому варіанті з Блоком Литвина. Якщо Президент заблокує ці перспективи, то тоді залишається два варіанти: або дострокові вибори, або створення неприродних коаліцій», - сказала Ю.ТИМОШЕНКО.

Прем`єр-міністр підкреслила, що навіть створення коаліції на основі ідеологічно несумісних партій дозволять зберегти демократичну більшість у парламенті, тоді як за результатами дострокових виборів партії демократичної спрямованості можуть пройти в меншому, ніж зараз, представництві.

Ю.ТИМОШЕНКО також заявила, що на даний час БЮТ не веде ніяких переговорів із Партією регіонів про створення парламентської коаліції.