Костенко: пропозиція Нашої України є 100% програшною

Лідер Української народної партії Юрій КОСТЕНКО заявляє, що УНП виступає проти того, щоб усі пропрезидентські партії влилися до складу партії “Наша Україна” для участі у можливих дострокових парламентських виборах.

Як передає кореспондент УНІАН, про це він повідомив сьогодні на прес-конференції.

“Пропозиція НУ є 100% програшною... Під час виборів займатися партійним будівництвом є абсолютно безперспективною справою”, – сказав Ю.КОСТЕНКО.

Він нагадав, що згідно з чинним законодавством партії не мають права об’єднуватися, а якщо мають таке бажання, то можуть зробити це лише шляхом самоліквідації. Однак, за його словами, “займатися процедурою ліквідації під час виборів, – а це дуже довга процедура, – значить забути про вибори”.

Натомість, лідер УНП нагадав, що “природним бажанням” його політсили завжди було об’єднувати правий фронт. За його словами, сьогоднішні реалії свідчать, що праві сили розпорошені найбільше за всю новітню українську історію, тому важко говорити про об’єднання правих на дострокових виборах.

Разом з тим лідер УНП повідомив, що він мав зустріч з головою ВО “Свобода” Олегом ТЯГНИБОКОМ, на якій ішлося про утворення блоку на можливі вибори, однак поки що відповіді від О.ТЯГНИБОКА він не отримав.

На думку Ю.КОСТЕНКА, найбільш ефективним механізмом захисту національних інтересів у сьогоднішній ситуації було б формування блоку пропрезидентських сил, який би умовно можна було назвати Блок Віктора Ющенка. За його словами, саме в такому об’єднанні правих і центристських сил можна було б захистити український вибір.