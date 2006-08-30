Жовтяк: у Президента - конфлікт з Конституцією

Євген ЖОВТЯК, поновлений судом на посаді голови Київської обласної державної адміністрації, згоден з тим, що немає конфлікту між ним та Вірою УЛЬЯНЧЕНКО, яка сьогодні виконує обов’язки голови облдержадміністрації. Натомість, наполягає він, є конфлікт у оточення Президента України Віктора ЮЩЕНКА, а, отже, і у самого глави держави, з Конституцією, положення якої ігноруються Президентом.

Про це Є.ЖОВТЯК заявив в коментарі УНІАН, коментуючи слова В.УЛЬЯНЧЕНКО про їх взаємовідносини. (Сьогодні В.УЛЬЯНЧЕНКО заявила на прес-конференції, що у неї “немає й не може бути” конфлікту з Є.ЖОВТЯКОМ, оскільки вона “призначена указом Президента” і виконує “свої обов’язки згідно з цим указом, а як далі складеться доля Є.ЖОВТЯКА – це питання суду і подальших дій його самого” - УНІАН).

Пояснюючи свої слова, Є.ЖОВТЯК нагадав, що більше двох місяців тому рішенням суду його було поновлено на посаді голови Київської облдержадміністрації. Кодекс адміністративного судочинства передбачає, що це рішення має бути виконане Президентом негайно, і те, що воно досі не виконано, наголосив Є.ЖОВТЯК, є прямим ігноруванням Конституції України з боку Президента. “Очевидно, - каже Є.ЖОВТЯК, - цьому насамперед сприяє найближче оточення Президента, зокрема, його юридичні радники, та Міністерство юстиції як виконавчий орган, але глава держави, приймаючи такі рекомендації, вже сам стає порушником Основного Закону країни”.

“Тому Віра УЛЬЯНЧЕНКО, призначена на посаду, яку я обіймав до цього, справді має рацію, коли каже, що у нас немає конфлікту. Але це не знімає самої проблеми, адже порушення з боку Президента залишається”, - наголосив Є.ЖОВТЯК.

“Єдине, в чому я не погоджусь з Вірою Іванівною (УЛЬЯНЧЕНКО – УНІАН), - каже Є.ЖОВТЯК, - це в тому, що моє перебування на посаді - “це питання суду”. “Суд прийняв рішення – поновити мене на роботі, і Президент має його виконати. Не виконуючи його, він стає незаконослухняним громадянином країни, замість того, щоб бути гарантом виконання законів та Конституції країни”, - наголосив Є.ЖОВТЯК.

Як повідомляв УНІАН, 24 травня цього року Президент Віктор ЮЩЕНКО своїм Указом звільнив Є.ЖОВТЯКА з посади голови Київської облдержадміністрації. Вважаючи своє звільнення незаконним, Є.ЖОВТЯК подав позов до суду. 16 червня Києво-Святошинський районний суд задовольнив позов і скасував указ, поновивши Є.ЖОВТЯКА на посаді. Але цього ж дня 16 червня Указом Президента на посаду голови Київської облдержадміністрації було призначено В.УЛЬЯНЧЕНКО.

1 серпня Державна виконавча служба зобов’язала Президента України В.ЮЩЕНКА не пізніше 10 серпня 2006 року видати відповідний Указ про поновлення Є.ЖОВТЯКА на посаді. На сьогодні такого указу немає.