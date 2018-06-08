Віхи тижня: гнів Ющенка, розчарування Януковича і бажання Тимошенко

Переговори про відновлення демократичної коаліції швидко стали комедією. Усередині фракції НУ-НС відбулася спроба антипрезидентського бунту. Партія регіонів почала підготовку до дострокових виборів. Юлія Тимошенко відхрещується від співпраці з Віктором Медведчуком.

Хоча парламентарії вирішили працювати в пленарному режимі три тижні підряд, коефіцієнт їх корисної дії не дуже високий. Питань, напрацьованих профільними комітетами, катастрофічно не вистачає для імітації бурхливої законотворчості. Втім, у слуг народу виявилося достатньо мужності, щоб підсилити відповідальність за порушення правил дорожнього руху, але не вистачило консолідації для заміни голови Верховної Ради. Кандидатура регіонала Олександра Лавриновича неприємно провисла в повітрі. Ще трохи – і Арсеній Яценюк заговорить про порушення КЗпП і примус до спікерської праці. Але без затвердження нового головного парламентарія робота законодавців не має сенсу: президент Ющенко підписує виключно ті закони, які не викликають у нього заперечень.

Переговори про відновлення коаліції фракцій БЮТ і НУ-НС за участю Блоку Литвина надійно зайшли в глухий кут. Представники пропрезидентської сили диктують такі умови відновлення співпраці, наче знущаються з тих, що своїми колишніми і численнішими партнерами. Литвинівці завбачливо зайняли позицію над переговорами вчорашніх партнерів. Лідер «Нашої України» В’ячеслав Кириленко провів у бесідах з Президентом за минулий тиждень більше часу, ніж за всю свою попередню політичну кар`єру. Надихненний довірою першої особи, В’ячеслав Анатолійович без страху і докору дає зрозуміти, що готовий іти на дострокові парламентські вибори (місце в першій п`ятірці нашоукраїнського списку він, безумовно, заслужив). Спроба незгодних з генеральною лінією базової партії членів НУ-НС “качати” права завершилася без особливих результатів: пропорції, закладені при формуванні блоку, не дали шансу бунтівникам повернутися в коаліційне лоно всупереч волі Банкової. Тимошенко, безумовно, може занести в свій актив розвал колись пропрезидентського блоку, а в пасив – високу ймовірність повторення демаршів з боку міністрів-нашоукраїнців під час урядових засідань.

Помітно розчарований тим, що відбувається у Верховній Раді, Віктор Янукович. Схоже, лідер Партії регіонів почувається обдуреним у найкращих очікуваннях. Черговий альянс з БЮТ мав принести регіоналам куди більше, ніж декілька антипрезидентських голосувань, які посилили відцентрові тенденції у власній партії. Соратники Віктора Федоровича з тривогою констатують його прагнення сконцентрувати всі важелі управління у своїх руках. Схоже, Янукович готується у разі дострокових виборів провести майстер-клас партійного антикризового менеджменту. Принаймні, трьох нових кураторів майбутніх виборів – Михайла Папієва, Юрія Бойка і Сергія Тулуба – політрада партії призначила.

Ще одного визнаного антикризового менеджера, Віктора Медведчука, особисто глава держави назвав першим політичним партнером Юлії Тимошенко. Лідер БЮТ від можливості контактів з давнішнім політичним опонентом відмовилася, обрушивши у відповідь на Президента град критичних заяв. Мовляв, і коаліцію розвалили «руки, які ніколи не крали», і рейтинг у Ющенка такий, що підняти можна тільки домкратом. Невипадково Юлія Володимирівна атакує главу держави з наполегливістю, гідною кращого застосування. Їй зовсім не подобається те, що відбувається у вітчизняній політиці, і вона намацує найкращий для себе вихід.

Остання пропозиція яку Тимошенко публічно зробила з цього питання: проведення у разі ескалації політичної кризи одночасно дострокових парламентських і президентських виборів. Лідер БЮТ пообіцяла, що її команда візьме участь в обох виборчих кампаніях. Правда, на дострокове переобрання тільки парламенту «сердечники» погоджуватися не поспішають, не без підстав вважаючи, що повторити торішній тріумфальний результат їм буде нелегко. Дуже багато козирів бютівці віддали в руки своїм вчорашнім партнерам своїм спільним голосуванням з Партією регіонів за горезвісний законопроект «Про державну службу».

Певно, на Банковій розраховують використати у якості джокера і Павла Лазаренка. Інакше незрозуміло, чому про його можливу екстрадицію з таким ентузіазмом розповідав перший заступник секретаря РНБО Степан Гавриш. Втім, уявити собі ситуацію, за якої Павло Іванович почне самовіддано «мочити» Юлію Тимошенко за написаною на Банковій партитурою, непросто. Поки йдеться, як кажуть військові, про дратівливе пристрілювання, що примушує прем`єра як одного з найбільш рейтингових політиків нервувати і помилятися.

Наприклад, засідання РНБО минулої п`ятниці стало прикладом публічної прочуханки главі уряду від Президента. Віктор Ющенко вибрав асиметричну тактику відповідей на публічні випади Юлії Тимошенко, вважаючи за краще давати принизливі характеристики роботі її уряду під час закритих розборів польотів. Демонстрований Президентом праведний гнів повинен продемонструвати тим, хто сумнівається, що і на Банковій є ще порох у порохівницях. Адже недаремно Віктор Балога висловив упевненість у проведенні дострокових парламентських виборів. Давно помітили: що у Ющенка на умі – те у Балоги на язиці.

Євген Магда