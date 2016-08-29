Порошенко звільнив голову одного з "бурштинових" районів Житомирщини
20:44, 29 серпня 2016Політика
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Президент України Петро Порошенко звільнив Василя Невмержицького з посади голови Олевської районної державної адміністрації Житомирської області.
Порошенко звільнив Невмержицького з посади голови Олевської районної державної адміністрації Житомирської області / УНІАН
Про це йдеться у розпорядженні глави держави №233/2016-рп від 29 серпня, оприлюдненому на його сайті.
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«Звільнити Невмержицького Василя Івановича з посади голови Олевської районної державної адміністрації Житомирської області згідно з поданою ним заявою», - сказано в документі.
Нагадаємо, на Житомирщині під час рейду преси, влади та міліції було викрито містечко нелегальних видобувачів бурштину. В області було створено спеціальні міжвідомчі групи для посилення боротьби з незаконним видобутком бурштину.
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