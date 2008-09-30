Наїзд на Ющенка у французькій пресі обійшовся в 21 тисячу євро - ЗМІ

У французькій газеті Le Figaro з`явилося звернення окремих українських політичних і громадських діячів, спрямоване проти Президента України Віктора ЮЩЕНКА.

Про це пише газета «Дело» №176 від 30 вересня.

Зокрема, авторитетне французьке видання Le Figaro опублікувало звернення до Президента України В.ЮЩЕНКА, в якому висловлюється заклопотаність тенденціями, які нібито існують у нашій країні, зокрема прагненням влади «розглядати українську історію у відриві від російської». Автори звернення стверджують, що саме завдяки північним сусідам Україна відбулася як незалежна держава. Крім того, в публікації йдеться про неможливість реабілітації воїнів ОУН-УПА.

Під листом стоїть 37 підписів. З тих, що поставив свої прізвища, тільки дев`ятеро мають відношення до історичної науки. Інші - функціонери обласних і міських рад міст Східної України і Криму, керівники українських громадських організацій, а також народні депутати з Партії регіонів.

«Російські ЗМІ миттєво переклали звернення російською мовою і розтиражували його в Інтернеті. Мовляв, навіть західна преса прислухається до української інтелігенції, яка виступає проти «русофобської» політики Банкової», - пише «Дело».

«Дело» спробувало відшукати оригінал публікації на сайті Le Figaro. Але цього звернення там немає. Що більше, в редакції газети повідомили, що такого матеріалу журналісти видання не готували.

«Дело» звернулося в Посольство Франції в Україні. Там надали номер видання, де на шостій сторінці справді опубліковано звернення до В.ЮЩЕНКА французькою мовою. За його зовнішнім виглядом стало зрозуміле, як така публікація опинилася на сторінках європейської преси. Саме звернення займає чверть сторінки і розміщене в нижньому кутку. Шрифт матеріалу відрізнявся від використаного в газеті. Тобто є всі ознаки рекламного повідомлення.

Представившись працівником української політичної партії, кореспондент «Дело» поцікавився, скількох коштує розміщення такого звернення у французькій газеті. Після недовгих розпитувань на тому кінці дроту назвали суму в 21 тисячу євро.

Як вдалося з`ясувати «Делу», підписання документа відбувалося на міжнародній конференції «Друга світова війна: спроби перегляду підсумків». Вона почалася 5 вересня в Києві, а закінчилася 8 вересня в Парижі. Головним організатором заходу був російський Інститут політичних досліджень, який очолює одіозний депутат Держдуми Росії Сергій МАРКОВ. Йому допомагала Гуманітарна українсько-російська рада, створена цього літа за участі голови Луганської облради Валерія ГОЛЕНКА, голови Російської общини Криму Сергія ЦЕКОВА.

Політологи припускають, що саме російська організація оплатила публікацію проти Президента В.ЮЩЕНКА. У інтерв`ю «Делу» С.МАРКОВ повідомив, що знає, де і на якій сторінці опубліковано звернення. Проте не підтвердив, що особисто причетний до розміщення публікації. За словами С.МАРКОВА, на конференцію в Ялті його не пустили українські прикордонники «як особу, небажану для в`їзду в Україну». «Нічого, наші українські товариші заклюють ЮЩЕНКА», - сказав політик.

Газета «Дело» зазначає, що останнім часом політичні замовлення у французькій пресі стали регулярними. «Зовсім недавно в газеті Le Mond була опублікована антиукраїнська стаття Мішеля ПРАЗАНА «Україна - європейська держава? Навряд», - повідомив «Делу» професор політології Києво-Могилянської академії Олексій ГАРАНЬ. - Французька преса використовується як плацдарм для дискредитації України. Адже Франція зараз головує в ЄС, і від неї залежить, чи приймуть туди нашу країну».