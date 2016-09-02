У Держдепі пояснили причини розширення санкцій проти Росії

Про це заявив речник Держдепартаменту США Джон Кірбі, передає Росбалт.

За його словами, США визначили кілька фізичних і юридичних осіб, щоб зберегти чинні санкції проти РФ.

Розширити антиросійські санкції США спонукали прагнення виключити можливість їх обходу з боку РФ, а також бажання нагадати про незаконність дій Москви, додали в Держдепартаменті.

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Крім того, розширення санкцій наголошує на солідарності США з ЄС.

Як повідомляв УНІАН, 1 вересня Мінфін США вніс до санкційних списків, складених у зв'язку з анексією Криму й агресію РФ проти України, прізвища ще 17 людей і назви 20 компаній, зокрема, компаній-підрядників будівництва Керченського мосту, а також чиновників і представників силових структур з тимчасово окупованого Криму, представників бойовиків на Донбасі.