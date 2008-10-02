Ющенко боїться, що скасовані сьогодні закони ухвалять знову

Президент України Віктор ЮЩЕНКО висловлює побоювання, що скасовані сьогодні парламентом закони можуть бути ухвалені знову.

Про це глава держави заявив на прес-конференції у Львові.

Як передає кореспондент УНІАН, В.ЮЩЕНКО в чергове назвав заколотом те, що відбувалось в парламенті 2 вересня, коли, за його словами, один із учасників коаліції фактично вийшов з неї й ухвалив низку антиконституційних законів.

“Після того проходить 30 днів і роман на стороні завершився, чи ні, але формується інший сюжет”, - зауважив він. “Зараз ми є свідками того, що рішення скасовуються – здавалось би що має бути задоволення”, - підкреслив Президент. Він вважає, що сьогодні немає довіри до заяв. Зауваживши, що немає ніякої гарантії, що, наприклад, через 10 днів вони (скасовані закони) не будуть ухвалені. Він назвав це “політичним шарлатанством” і зазначив, що йому така політика набридла.